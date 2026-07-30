MPPR cumpre quatro mandados de busca e apreensão na Operação Canópio, que apura corrupção e fraudes em contrato de poda de árvores em Guaíra

O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Guaíra, com apoio do Núcleo Regional de Umuarama do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu nesta quinta-feira, 30 de julho, quatro mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Canópio, que investiga a suposta prática dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e fraude na execução de contrato administrativo envolvendo um servidor público municipal e um empresário.

Áudio do Promotor de Justiça Felipe Lyra da Cunha

As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da Vara do Juiz das Garantias da comarca e foram cumpridas no município de Guaíra, no Oeste do estado. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos documentos, aparelhos celulares e aproximadamente R$ 2 mil em espécie, materiais que serão analisados para subsidiar o prosseguimento das investigações.

Favorecimento – De acordo com a investigação, há indícios de que o servidor investigado favorecia a empresa contratada para a execução de serviços de poda de árvores mediante a emissão de documentos ideologicamente falsos destinados a justificar e ampliar os pagamentos efetuados pelo Município. Em contrapartida, o empresário investigado teria realizado pagamentos indevidos ao agente público.

As investigações reuniram documentos relacionados à execução do contrato administrativo, entre eles empenhos, medições e notas de liquidação com indícios de irregularidades. Também foram identificadas movimentações financeiras consideradas atípicas por parte da empresa investigada, além de elementos que indicam o repasse de valores ao servidor público.

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