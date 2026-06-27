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Capitão de Cabo Verde na Copa é investigado por estupro de brasileira

Capitão de Cabo Verde na Copa é investigado por estupro de brasileira

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Capitão de Cabo Verde na Copa é investigado por estupro de brasileira
1 de 8 Ryan Mendes, capitão de Cabo Verde, em jogo contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo — Foto: Rico Brouwer/Getty Images

Ryan Mendes é atacante, tem 36 anos e atua pelo Igdir FK, da Segunda Divisão da Turquia Antes, passou por Batuque, de Cabo Verde, Le Havre e Lille, da França, Nottingham Forest, da Inglaterra, Al-Nasr e Al Saharjah, dos Emirados Árabes, e outros três clubes da Turquia. Ele está na Copa do Mundo pela estreante seleção de Cabo Verde e antes do Mundial disputou quatro edições da Copa Africana de Nações (2013, 2015, 2022 e 2024).

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Corinthia Mes

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