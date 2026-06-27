Mensagem do Governo Federal no seu WhatsApp? Você está em área de risco

O Ministério da Justiça e Segurança Pública começou a enviar, nesta sexta-feira (26), mensagens de texto para celulares de moradores do Paraná e de outros estados com altos índices de criminalidade. O objetivo da ação é orientar a população a cadastrar pessoas de confiança no aplicativo Celular Seguro. Essa ferramenta permite o bloqueio rápido do aparelho e de aplicativos bancários em caso de furto ou roubo.

Mensagens alertam sobre o mercado ilegal

O governo federal também orienta os cidadãos a consultarem o IMEI do aparelho antes de fechar uma compra. O IMEI é o número de identidade única de cada celular, que funciona como o chassi de um carro. Com esse número, o comprador pode verificar se o dispositivo é roubado.

Caso o usuário seja vítima de crime, ele pode registrar o caso no Banco Nacional de Celulares com Restrição. Esse sistema centralizado impede que o aparelho roubado seja ativado em qualquer operadora de telefonia do país.

A mensagem oficial é essa: “O Governo do Brasil informa: no programa Celular Seguro, você pode usar o Banco Nacional de Celulares com Restrição, que reúne registros de roubo ou furto no Brasil. Antes de comprar, consulte se o celular tem restrição no site do programa. Caso seu celular seja roubado ou furtado, faça o boletim de ocorrência e cadastre o celular no site do Celular Seguro. Clique no botão abaixo e faça o cadastro de uma pessoa de confiança para registrar eventuais ocorrências sobre seu aparelho. Se não deseja receber mensagens deste programa, digite SAIR“.

Canais oficiais evitam golpes virtuais

As autoridades alertam para que os cidadãos fiquem atentos a possíveis fraudes usando o nome do programa. As comunicações oficiais do governo nunca contêm links abertos para clique no meio do texto, apresentando apenas botões oficiais ao final da mensagem.

O governo federal não solicita dados pessoais como CPF, senhas ou endereço, e nunca faz cobranças ou pedidos de pagamento por aplicativos. A autenticidade do contato pode ser confirmada pelo selo azul de conta verificada no WhatsApp ou pelo recebimento do mesmo aviso na caixa postal do aplicativo oficial Gov.br.