Caravaggio, mestre da luz e da sombra que transformou o realismo barroco

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Michelangelo Merisi, conhecido como Caravaggio, nasceu em 1571 na Itália e ganhou destaque no barroco por uma maneira inédita de usar a luz para direcionar o olhar do espectador. Segundo o CGN, seu trabalho destacou-se não apenas pelos temas, mas pelo tratamento dramático do contraste entre luz e sombra.
A proposta de representar rostos e corpos com características reais aproximou personagens religiosos e mitológicos da vida cotidiana. De acordo com o CGN, essa escolha estética ajudou a tornar as cenas mais imediatas e plausíveis para quem estava diante da tela.
Uma das marcas de Caravaggio foi o forte contraste entre áreas iluminadas e partes mergulhadas na escuridão. A luz, além de iluminar, passou a funcionar como elemento narrativo: ela guia o olhar, ressalta gestos e destaca expressões, fazendo certos personagens parecerem saltar da tela.
Em vez de idealizar as figuras, Caravaggio usou modelos com feições e corpos reais, incluindo pessoas comuns. Santos, músicos e trabalhadores apareceram com mãos, rostos e imperfeições que podiam pertencer a qualquer pessoa, aproximando o religioso do cotidiano, conforme o relato do CGN.
Mais de quatro séculos após seu nascimento, a influência de Caravaggio persiste: seu uso da luz, da sombra e do realismo inspirou outros artistas e ajudou a consolidar uma linguagem visual explorada por gerações seguintes. Segundo o CGN, suas pinturas continuam a provocar a sensação de que as cenas acabam de acontecer diante do espectador.