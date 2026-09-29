Maricarmen Abascal, 87, poderá voltar ao apartamento em Madrid, diz advogada

Advogada afirma que Urbagestión aceitou novo contrato com aluguel semelhante; Abascal, removida em 23 de setembro, está hospitalizada

Abascal foi retirada de casa em 23 de setembro em uma maca e foi internada após a desocupação. A advogada Beatriz Duro disse que houve “boa vontade de ambas as partes” e que o novo contrato prevê pagamento de valor de aluguel similar, evitando um aumento significativo.

Acordo e situação da moradora

Duro informou que se reuniu por várias horas com a Urbagestión, proprietária do apartamento, e que o acordo ainda precisa ser aprovado e assinado por Maricarmen Abascal, que se recupera de exaustão e não participou da reunião. A advogada afirmou que Abascal assinará o contrato quando estiver melhor, de acordo com a BBC.

Protestos e reações

A remoção de Abascal provocou ampla comoção e manifestações em todo o país. Até 1.000 pessoas chegaram a se concentrar na Puerta del Sol, em Madrid, onde centenas de tendas foram montadas. Simpatizantes celebraram o acordo, mas prometeram continuar pressionando por medidas que evitem despejos semelhantes.

A Tenants’ Union apelou ao governo por reformas habitacionais mais profundas “para que não haja mais Maricarmens”, conforme noticiou a BBC. A líder regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticou os protestos e acusou o governo de respostas tardias e propostas “profundamente ideológicas”; em declaração citada pela BBC, disse: “Estou apenas pedindo para me dizerem em que idade posso parar de pagar aos meus proprietários para poder ficar em meu lugar, e talvez até me junte ao próximo protesto dos inquilinos”.

Contexto imobiliário e resposta do governo

Pedro Sánchez prometeu que o governo adotaria medidas para aliviar a "emergência habitacional" quando seu gabinete se reunisse na terça-feira, segundo a BBC.

Próximos passos

O acordo entre a família de Abascal e a Urbagestión ainda depende da assinatura da própria moradora.