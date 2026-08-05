Carreta apreendida por contrabando perde freio na BR-369 e causa bloqueio total após manobra desesperada do motorista no Paraná

Uma carreta apreendida por transporte de pneus contrabandeados causou um bloqueio na BR-369, no Norte do Paraná, após perder os freios durante escolta policial.

Uma situação inesperada mobilizou as autoridades na região de Londrina, quando uma carreta que estava sob custódia policial perdeu o controle na rodovia. O veículo era transportado para o pátio da Receita Federal após ser flagrado com mercadoria ilegal.

Para evitar uma colisão grave contra outros veículos que trafegavam pelo trecho, o motorista realizou uma manobra de emergência, deixando a carreta em formato de L. O incidente gerou um bloqueio na pista que durou cerca de três horas.

Conforme informações divulgadas pelo portal de notícias G1, o caso envolveu uma operação de escolta da Polícia Civil após uma denúncia anônima sobre pneus contrabandeados.

Detalhes da operação e a apreensão da carga

O delegado Ivan Figueiredo, que acompanhava a escolta, relatou que o veículo foi interceptado inicialmente em Rolândia, a 24 quilômetros de Londrina. A denúncia apontava que o caminhão transportava pneus sem nota fiscal ou regularização.

Após a verificação, a equipe policial confirmou a presença da carga ilícita e iniciou o procedimento de condução até a Receita Federal. Durante o trajeto, o motorista acabou perdendo o freio, o que forçou a manobra brusca na rodovia para conter o avanço do caminhão.

Impactos no trânsito e atendimento médico

O bloqueio total da BR-369 foi necessário para garantir a segurança dos demais motoristas. A pista foi liberada apenas às 14h40, após a limpeza do combustível derramado e a remoção da carreta pela concessionária responsável pelo trecho.

Um policial civil que estava na viatura de escolta sofreu ferimentos no rosto durante o incidente. Ele recebeu atendimento imediato do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, e foi encaminhado para os cuidados médicos necessários.

Consequências legais para o condutor

O motorista da carreta, que já estava sob custódia, foi preso em flagrante pelo crime de contrabando. Segundo o delegado, a manobra em formato de L evitou um desastre maior, já que a carreta poderia ter colidido violentamente contra outros carros em um semáforo próximo.

A carga de pneus foi apreendida e o caso segue sob investigação das autoridades competentes. O episódio serve como alerta sobre os riscos envolvidos no transporte de mercadorias irregulares e a importância da manutenção preventiva em veículos pesados.

Perguntas Frequentes sobre o acidente

Por que a carreta estava sendo escoltada? O veículo foi apreendido por transportar pneus contrabandeados e estava sendo levado para o pátio da Receita Federal em Londrina.

O que causou o bloqueio na BR-369? O motorista perdeu o freio e, para evitar um acidente grave, fez uma manobra que deixou a carreta atravessada em formato de L na pista.

Houve feridos no incidente? Sim, um policial civil que estava no banco do passageiro sofreu ferimentos no rosto e precisou de atendimento médico do Samu.

Quanto tempo durou o bloqueio? A interdição da rodovia durou cerca de três horas, com a liberação ocorrendo às 14h40 após a limpeza do combustível derramado.

O que aconteceu com o motorista? Ele foi preso em flagrante pelo crime de contrabando e o veículo permaneceu apreendido pelas autoridades.