Erro histórico de 35 anos é corrigido em Francisco Beltrão após rua com nome de Rubens Paiva ser chamada indevidamente de Marechal

A Prefeitura de Francisco Beltrão, no Paraná, corrigiu um erro de décadas que atribuía incorretamente o título de Marechal ao deputado Rubens Paiva.

Uma confusão burocrática que perdurou por mais de 35 anos finalmente chegou ao fim no interior do Paraná. A via pública, que deveria homenagear apenas o deputado federal Rubens Paiva, carregava um equívoco que alterava sua identidade oficial.

A história ganhou novos contornos após a repercussão do filme Ainda Estou Aqui, obra que trouxe novamente ao debate público a trajetória de Rubens Paiva, que foi cassado, preso e morto durante o período da ditadura militar no Brasil.

Conforme informações divulgadas pela imprensa, o erro foi identificado após uma série de reportagens apontar a existência de diversos logradouros com o nome do deputado pelo país, conforme detalhado na fonte original do conteúdo.

A origem do erro na nomeação

O topógrafo Edio Riedi, responsável pelo pedido de nomeação da rua ainda nos anos 90, explicou que a intenção original sempre foi prestar uma justa homenagem ao deputado. Segundo ele, o processo percorreu todos os trâmites legais da prefeitura e das secretarias da época.

Edio afirma que, durante a compilação dos dados para a oficialização, o termo Marechal foi inserido indevidamente. O autor do pedido ressalta que só teve conhecimento do erro crasso mais de três décadas depois, quando decidiu buscar a regularização da documentação.

O processo de correção oficial

Em março de 2025, Edio Riedi protocolou formalmente o pedido de correção junto à administração municipal de Francisco Beltrão. A solicitação visava retirar o título militar que nunca pertenceu a Rubens Paiva, garantindo a correção histórica do nome da via.

A prefeitura atendeu prontamente ao pedido e realizou a retificação por meio de uma nova lei municipal. Além da alteração nos documentos oficiais, a gestão municipal providenciou a troca física das placas de sinalização da rua para evitar novas confusões.

Atualização nos sistemas e correios

Para garantir que a mudança fosse efetiva para os moradores, a prefeitura também encaminhou uma solicitação formal aos Correios. O objetivo é que o cadastro do CEP seja atualizado o mais rápido possível, refletindo o nome correto do logradouro em todo o sistema nacional.

Essa medida é fundamental para evitar transtornos no recebimento de correspondências e na localização de endereços por serviços de entrega e navegação, consolidando a correção administrativa realizada após tantos anos de equívoco.

Perguntas frequentes sobre o caso

Por que o nome da rua estava incorreto?

Houve um erro na compilação dos dados durante a oficialização do nome nos anos 90, que incluiu indevidamente o termo Marechal ao nome de Rubens Paiva.

Quem solicitou a correção?

O topógrafo Edio Riedi, que foi o autor do pedido original de nomeação da rua, solicitou a correção em março de 2025.

Quem foi Rubens Paiva?

Ele foi um deputado federal cassado, preso e morto pelos agentes da ditadura militar, cuja história foi recentemente revisitada pelo filme Ainda Estou Aqui.

O que a prefeitura fez para corrigir?

O município publicou uma nova lei, substituiu as placas de identificação da via e solicitou a atualização do cadastro aos Correios.

Quanto tempo o erro persistiu?

O equívoco permaneceu por cerca de 35 anos, desde que a rua recebeu a nomenclatura original nos anos 90.