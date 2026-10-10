Carro atravessa preferencial e derruba motociclista no Centro de Cascavel

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Na manhã deste sábado (9), um carro que cruzou a preferencial provocou uma colisão com uma motocicleta no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul e Uruguai, no Centro de Cascavel, segundo CGN.
Imagens de uma câmera de monitoramento mostram o momento em que o veículo atravessa a via preferencial e atinge a moto, arremessando o motociclista ao asfalto. A gravação foi cedida ao jornal Jornal O Paraná e republicada pelo CGN.
De acordo com informações apuradas no local e registradas pelo CGN, os veículos trafegavam por vias diferentes quando colidiram na esquina. A moto, uma Royal Enfield, bateu na lateral dianteira de um Geely. Com o impacto, o motociclista foi lançado ao meio da pista.
Socorristas do Siate prestaram atendimento no local. O motociclista sofreu contusões, escoriações pelo corpo e uma fratura em um dos dedos da mão, e foi encaminhado à UPA Tancredo para avaliação médica, conforme o CGN.
A Transitar esteve presente para registrar o sinistro, sinalizar o trecho e organizar um desvio. Ambos os veículos tiveram danos significativos e precisaram ser removidos por guinchos, segundo CGN.
Moradores, comerciantes e trabalhadores da região relataram à reportagem que colisões são frequentes naquele cruzamento e cobraram providências da Transitar para aumentar a segurança na área, conforme registrado pelo CGN.