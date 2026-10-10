Ciclista pula e escapa ileso antes de caminhonete capotar e atingir bicicleta na BR-163

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Um ciclista conseguiu escapar de ser atingido por uma caminhonete que capotou várias vezes na BR-163, em Marechal Cândido Rondon, na manhã deste sábado (10). Imagens divulgadas mostram o veículo atravessando a rodovia, atingindo a bicicleta durante o capotamento; o homem conseguiu pular a tempo e saiu ileso.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete seguia de Cascavel para Guaíra quando o motorista perdeu o controle. O veículo cruzou as duas pistas da rodovia, entrou na via marginal e só parou ao invadir o pátio de uma metalúrgica às margens da BR-163.
Quatro pessoas da mesma família — dois homens e duas mulheres, moradores de Cascavel e que viajavam em direção ao Paraguai — estavam na caminhonete. Conforme a PRF, todos sofreram ferimentos leves e foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marechal Cândido Rondon para avaliação médica, em função da dinâmica do acidente.
O ciclista não se feriu e recusou atendimento médico no local.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Via Campo prestaram os primeiros socorros. A PRF coordenou a remoção do veículo e a organização do trânsito na rodovia e na via marginal.
Não há informações sobre o que provocou a perda de controle do motorista, segundo a PRF.