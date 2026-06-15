Carro é encontrado com peças de fuzis e 660 kg de drogas na RMC

Mais de 660 quilos de maconha e peças para montagens de fuzis de uso restrito foram encontrados em carro na região da Grande Curitiba na manhã deste domingo (14). A apreensão fez parte de uma operação de grande porte realizada pela Polícia Militar do Paraná. Três homens foram presos.

A operação começou após a Polícia Militar receber informações sobre um veículo Hyundai Creta que estaria sendo usado para transporte de material criminoso. Agentes do 13º Batalhão de Polícia Militar realizaram a abordagem do carro e prenderam dois homens. Durante a fiscalização, os policiais constataram que o veículo circulava com sinais de clonagem.

Os homens detidos disseram para a polícia que a droga e o material ilícito seria transferido para um caminhão estacionado em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana. Equipes do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) foram até o local e localizaram o veículo em um terreno.

Durante a vistoria realizada no compartimento de carga do caminhão, os policiais encontraram aproximadamente 660 quilos de maconha e cerca de 2,8 quilos de haxixe. Além dos entorpecentes, foram apreendidas diversas peças de armamento compatíveis com fuzis calibre 7,62, em quantidade suficiente para a montagem de pelo menos quatro armas completas, além de componentes sobressalentes.

Um terceiro homem foi detido durante a operação. A ocorrência segue em andamento e está sendo apresentada à Polícia Civil para os procedimentos de polícia judiciária.