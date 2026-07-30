ex-jogadora do Minas anuncia aposentadoria aos 30 anos

Celeste Plak, jogadora de vôlei

(foto: Gladyston Rodrigues/EM D.A Press)



Ex-jogadora do Minas, a oposta holandesa Celeste Plak anunciou nesta quinta-feira (30/7) a aposentadoria das quadras aos 30 anos. Em uma publicação nas redes sociais, a atleta agradeceu à família, aos amigos, às companheiras de equipe e aos fãs que a acompanharam ao longo da carreira.

“Com um sorriso no rosto e o coração cheio de gratidão, quero agradecer a todos vocês: minha família, amigos, companheiras de equipe (e da seleção) e fãs que me apoiaram ao longo de toda essa jornada”, escreveu.

Celeste iniciou a carreira profissional em 2012, no Alterno, da Holanda. Depois, passou por Foppapedretti Bergamo e Igor Gorgonzola Novara, da Itália.

Em seguida, vestiu as camisas de Aydın Büyükşehir Belediyespor e Beşiktaş Ayos, da Turquia, Victorina Himeji, do Japão, Aeroitalia SMI Roma Volley, da Itália, Jakarta Elektrik PLN, da Indonésia, e Numia Vero Volley Milano, também da Itália, onde encerrou a carreira.

A passagem pelo Brasil ocorreu na temporada 2024/25. Pelo Minas, conquistou o Campeonato Mineiro e a Supercopa Brasileira de Voleibol.

Na despedida, a oposta destacou as experiências vividas ao longo da carreira. “Sinto-me rica por ter vivenciado tantos países, culturas e pessoas ao redor do mundo. Eu não poderia ter feito nada disso sem vocês. Que montanha-russa foi tudo isso. Desejo a todos vocês muita sorte, sucesso e amor.”

Motivo da aposentadoria

Celeste explicou que decidiu encerrar a carreira para priorizar uma nova fase de vida.

“Chegou o momento em que a minha liberdade vem acima da minha carreira. Uma jornada que começou aos 14 anos, quando deixei minha casa para perseguir um objetivo com destino desconhecido. Depois de jogar mais de 407 vezes pela seleção holandesa e defender as cores de muitos clubes, esta caminhada como jogadora de vôlei chegou ao fim.” Celeste Plak

A atleta também relembrou as principais conquistas da carreira.

“Tenho orgulho de ter vencido a Liga dos Campeões, disputado duas Olimpíadas, conhecido amigos maravilhosos que se tornaram minha família e sido a primeira mulher negra a jogar pela seleção holandesa.”