Carro furtado em Campinas em 2023 é apreendido na BR-277, em Cascavel

Um veículo com registro de furto foi apreendido na BR-277, nas proximidades do Trevo do Portal, em Cascavel, após ser abordado por equipes policiais. O automóvel havia sido furtado em Campinas (SP), no dia 22 de dezembro de 2023.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que o carro estava circulando com placas adulteradas, pertencentes a outro veículo de características semelhantes registrado no estado de São Paulo. A irregularidade foi identificada durante a verificação dos sinais identificadores do automóvel.

No carro estavam quatro pessoas da mesma família. O condutor informou que havia adquirido o veículo cerca de 20 dias antes e alegou não ter conhecimento de que se tratava de um automóvel furtado. Segundo ele, acreditava apenas que o carro possuía pendências relacionadas à documentação.

Diante da situação, o veículo foi apreendido e os quatro ocupantes foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Cascavel, onde prestaram esclarecimentos. O caso será investigado pelas autoridades competentes.