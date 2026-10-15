Cartas com ‘substâncias suspeitas’ são enviadas a escritórios eleitorais nos EUA; autoridades federais investigam

Agências federais dizem investigar remessas potencialmente perigosas recebidas por secretarias de estado e gabinetes do Congress; alguns pacotes foram interceptados

O FBI e o US Postal Inspection Service (USPIS) informaram que tentam rastrear as remessas, e que algumas foram interceptadas antes de serem recebidas pelos destinatários.

Ocorrências relatadas

De acordo com a BBC, as seguintes ocorrências foram mencionadas por autoridades e autoridades locais ou identificadas por fontes de emergência:

A Oklahoma State Election Board e a secretaria de estado da Louisiana relataram ter recebido cartas contendo um pó branco.

O gabinete da secretaria de estado da Louisiana foi evacuado após um funcionário abrir um pacote na terça‑feira; o escritório reabriu depois que a polícia não encontrou evidência de substâncias nocivas.

O secretário de Estado de Ohio, Frank LaRose, disse que seu escritório foi o destinatário pretendido de uma carta com pó branco, mas que o USPIS a interceptou.

O Senator Chris Murphy, de Connecticut, também recebeu uma carta com substância suspeita que foi interceptada antes de chegar ao seu gabinete, segundo o porta‑voz do Senator.

Segundo a BBC, alimentações de scanners de serviços de emergência indicaram que pacotes suspeitos chegaram também ao Capitólio estadual de Nova York, em Albany, e ao Capitólio de Wyoming, em Cheyenne.

Contexto e antecedentes

A reportagem da BBC observa que as remessas chegam semanas antes das eleições de meio de mandato nos EUA. O veículo recordou incidentes anteriores: nas vésperas da eleição de 2024, funcionários eleitorais em 17 estados receberam pacotes suspeitos, e no ano anterior envelopes contendo fentanyl foram enviados a escritórios eleitorais em ao menos cinco estados.

Posição das agências

O FBI e o US Postal Inspection Service declararam estar investigando os “suspicious mailings” e, segundo a BBC, afirmaram que “continuarão a salvaguardar o público e a garantir a segurança das eleições para os cidadãos americanos”.