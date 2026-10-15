Chuvas isolam Mirador (PR) e professores usam barco para chegar às escolas

Por causa da cheia do Rio Ivaí, PR-559 e PR-180 ficaram inundadas; prefeitura mantém transporte fluvial enquanto DER-PR monitora o nível.

Professores e moradores de Mirador (PR) tiveram de utilizar um barco para acessar o município na quinta-feira (15), após a cheia do Rio Ivaí provocar alagamentos que interromperam as rodovias de acesso.

Segundo o G1, as PR-559 e PR-180 foram inundadas e a rota alternativa pelo distrito de Quatro Marcos está em situação precária devido ao volume de chuva. A prefeitura de Mirador passou a oferecer transporte fluvial e informou que o serviço continuará durante o dia.

Acompanhamento das equipes

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) informou, conforme publicado pelo G1, que o volume do rio na cidade estava baixando na tarde de quinta-feira, mas não o suficiente para permitir o tráfego nos pontos alagados.

Relato de professora

Em entrevista à RPC, afiliada da TV Globo, a professora Regina Soares disse: “Esse é o obstáculo que a gente enfrenta para atender nossos alunos. A gente enfrentou fazer esse trajeto de barco outras vezes e estamos aqui novamente. Não tem o que fazer, são forças da natureza”.

Previsão e próximos passos

Conforme o G1, a prefeitura informou que, após a chuva cessar na região, a prioridade será realizar ajustes na Estradas de Quatro Marcos para evitar novos transtornos. O serviço de meteorologia Climatempo previa pancadas de chuva à noite para Mirador, com volume acumulado estimado em 4,6 milímetros para o dia, segundo G1.