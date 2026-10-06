Casa Branca defende fala de Trump que citou deixar Irã ‘acertar’ Los Angeles e San Diego

Comentário de Trump em comício suscitou críticas de autoridades da Califórnia; Casa Branca diz que ele se referia a ameaça que teria existido se Irã não tivesse sido contido

Reações de autoridades da Califórnia

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, qualificou a declaração como “desvairada e perigosa”; a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, descreveu as falas como ameaças e uma tentativa de “incentivar ataques contra vidas americanas”, segundo a BBC.

O prefeito de San Diego, Todd Gloria, publicou no X que a cidade “não é dano colateral” e pediu que Trump mantenha San Diego fora de sua “retórica de guerra imprudente”, conforme relatado pela BBC. Trump ainda não havia respondido às declarações de Newsom e outros líderes, acrescentou a reportagem.

Defesa da Casa Branca

A Casa Branca rebateu as críticas dizendo que os comentários foram mal interpretados. O Director de comunicações da Casa Branca, Stephen Cheung, afirmou no X que o "surto midiático" sobre a fala "não tem base na realidade" e que Trump "claramente estava afirmando que cidades americanas teriam sido ameaçadas se um Irã nuclear não tivesse sido parado".

Cheung também escreveu que "a América está mais segura por causa do President" e acrescentou que, segundo a linha da administração, o Irã não teria atualmente capacidade militar ou financeira para tal objetivo. A conta oficial de resposta rápida da Casa Branca chamou repórteres do Los Angeles Times de "buffoons" (bufões) e reiterou que a intenção era afirmar que os EUA lutam para impedir que o Irã obtenha capacidade de atingir Los Angeles e San Diego, segundo a BBC.

Contexto e locais citados

San Diego abriga importantes instalações militares, incluindo a Naval Base San Diego, o Naval Amphibious Base Coronado e o Marine Corps Base Camp Pendleton, informou a BBC. A cidade fica a cerca de 17 milhas (27 km) da fronteira com o México e é a oitava mais populosa dos EUA.

Los Angeles, localizada aproximadamente 120 milhas (193 km) ao norte de San Diego, é a segunda cidade mais populosa do país e concentra, entre outras instalações, o quartel-general do Space System Command da US Space Force e a Los Angeles Air Force Base, segundo BBC.

Histórico de atritos

As informações são da BBC, citadas pela reportagem original.