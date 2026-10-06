Benin vive noite histórica contra Argentina na despedida internacional de Messi

Benin enfrenta Argentina em Buenos Aires na partida que marcará a despedida internacional de Lionel Messi; capitão Steve Mounie viajou mesmo lesionado

Benin vai à Buenos Aires para enfrentar a Argentina na partida que deve marcar a última atuação internacional de Lionel Messi, em jogo realizado com casa cheia no Estadio Monumental, segundo BBC de Nesta McGregor para a BBC.

O elenco de Benin e a presença de Steve Mounie

O capitão de Benin, Steve Mounie, jogador do FC Augsburg, viajou com a equipe apesar de estar lesionado e sem condições de jogar. Em entrevista à BBC, Mounie disse que não podia perder o evento: “Não posso jogar. Eu só vim para me juntar à equipe, para apoiar a equipe. E, preciso ser honesto com isso porque o futebol é a minha paixão. Eu vim por mim mesmo. Até comprei minha própria passagem para vir aqui.”

Mounie afirmou ainda que o amistoso — e o fato de poder ser a despedida de Messi — acrescenta valor ao evento para Benin: “Quando o treinador me ligou e me contou sobre este jogo, não sabíamos que seria a última partida do Leo Messi. Foi como a cereja no topo do bolo. Isso agrega mais valor a este grande evento para Benin, e será um grande evento para o mundo do futebol.”

Expectativa, roteiro da partida e a camisa de Messi

A Argentina entrou para o amistoso tendo vencido Burkina Faso por 7 a 0 no jogo preparatório, e muitos esperam um placar elástico contra Benin. A reportagem da BBC indica que é improvável que Messi atue os 90 minutos; o cenário mais provável seria sua entrada no segundo tempo para permitir que o público se despeça quando ele for substituído.

Doug Bierton, fundador da Classic Football Shirts, comentou à BBC sobre o interesse pela camisa que Messi usar: "Conseguir uma camisa usada por Messi é incrivelmente difícil porque todo mundo sabe o quanto elas valem. Então, cada jogador em campo está tentando trocar com ele. É a primeira vez que uma lenda se despede com uma camisa de edição especial." Bierton comparou o possível valor do item a camisas históricas, citando a de Diego Maradona vendida por £7,1 milhões em maio de 2022 e também mencionou a camisa de Zinedine Zidane de sua última partida pela France.

O que está confirmado

segundo BBC de Nesta McGregor para a BBC: o amistoso em Buenos Aires está marcado como a despedida internacional de Messi; o Estadio Monumental terá público esgotado; Steve Mounie viajou com a seleção de Benin apesar da lesão; e existe atenção significativa sobre a camisa especialmente produzida para a ocasião.

Não há na fonte informações adicionais sobre escalações finais, tempo de jogo de Messi ou eventuais trocas de camisas que venham a ocorrer após o apito final.