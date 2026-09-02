Caso Banco Master, senador Jorge Kajuru defende afastamento imediato de autoridades investigadas

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O senador Jorge Kajuru, filiado ao PSB de Goiás, manifestou sua posição sobre o caso do Banco Master durante um pronunciamento realizado no Plenário do Senado Federal, conforme informação divulgada pela Agência Senado.
Para o parlamentar, o afastamento temporário das autoridades envolvidas é uma medida necessária. O objetivo é permitir que as investigações sigam seu curso sem prejuízos, assegurando o eventual retorno aos cargos caso a inocência seja comprovada.
Kajuru enfatizou que essa postura de transparência deveria ser aplicada de forma ampla. Segundo o senador, a medida seria válida independentemente se o investigado for senador, deputado, jornalista ou ministro.
Durante o seu discurso, o senador não poupou críticas aos envolvidos nas irregularidades. Ele se referiu especificamente a Daniel Vorcaro, identificado como o ex-dono do Banco Master, classificando-o com o termo gângster.
Além do caso do Banco Master, o senador aproveitou o momento para abordar a necessidade de avanços na regulamentação das redes sociais. O foco principal do debate proposto por Kajuru é a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital.
Para ilustrar a urgência do tema, o senador citou exemplos de medidas adotadas contra grandes empresas de tecnologia. Ele mencionou ações nos Estados Unidos contra a Meta e a multa aplicada pela Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) à ByteDance, controladora do TikTok.
Outro exemplo trazido pelo parlamentar foi a ação civil pública apresentada pela Advocacia-Geral da União (AGU) contra o Discord, reforçando a necessidade de maior controle sobre o conteúdo disponível na internet.
Qual foi a principal proposta de Jorge Kajuru no Senado?
O senador defendeu o afastamento temporário de autoridades sob investigação no caso do Banco Master para proteger a integridade das apurações.
O que o senador disse sobre Daniel Vorcaro?
Kajuru chamou Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, de gângster durante seu pronunciamento no Plenário.
O afastamento é definitivo segundo a proposta?
Não, o senador defende que o afastamento ocorra enquanto durarem as investigações, permitindo o retorno ao cargo caso a inocência seja comprovada.
Além do Banco Master, qual outro tema foi debatido?
O parlamentar defendeu a necessidade de avançar na regulamentação das redes sociais, focando na proteção de crianças e adolescentes.
Quais empresas foram citadas como exemplo de regulação?
Kajuru mencionou a Meta, a ByteDance (TikTok) e o Discord ao citar medidas de fiscalização e ações judiciais contra plataformas digitais.