CBF divulga calendário masculino 2027 e prevê pausa pela Copa do Mundo Feminina

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Segundo a CGN, com informações da Agência Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na sexta-feira (9) o calendário profissional masculino para 2027. O desenho da temporada levou em conta a pausa exigida pela Fifa para a realização da Copa do Mundo Feminina, que será disputada no Brasil.
O Mundial ocorrerá entre 24 de junho e 25 de julho, e a interrupção das competições nacionais integra as exigências das seleções-sede. A CBF detalhou as janelas de disputa das principais competições nacionais e ressaltou possibilidade de ajustes após a definição dos locais de treinamento das seleções.
Em comunicado à imprensa, o diretor de Competições da CBF, Julio Avellar, afirmou: “Construímos um desenho que respeita as datas internacionais e recebe a Copa do Mundo Feminina de forma organizada. Conseguimos distribuir as competições ao longo da temporada, com equilíbrio e racionalidade na definição das datas, além de assegurar flexibilidade para eventuais ajustes e para o bom andamento do calendário”.
Segundo a CBF, as datas podem ser otimizadas após a definição dos locais de treinamento das seleções participantes do Mundial, informação que será confirmada depois do sorteio dos grupos, marcado para 11 de dezembro, segundo a CGN/Agência Brasil.