CBF divulga calendário masculino 2027 e prevê pausa pela Copa do Mundo Feminina

Calendário masculino 2027 prevê paralisação a partir de 17 de junho para a Copa do Mundo Feminina (24 de junho a 25 de julho); Série A vai de 27 de janeiro a 1º de dezembro, diz CGN.

Segundo a CGN, com informações da Agência Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na sexta-feira (9) o calendário profissional masculino para 2027. O desenho da temporada levou em conta a pausa exigida pela Fifa para a realização da Copa do Mundo Feminina, que será disputada no Brasil.

O Mundial ocorrerá entre 24 de junho e 25 de julho, e a interrupção das competições nacionais integra as exigências das seleções-sede. A CBF detalhou as janelas de disputa das principais competições nacionais e ressaltou possibilidade de ajustes após a definição dos locais de treinamento das seleções.

Principais datas do calendário masculino 2027

Copa do Mundo Feminina: 24 de junho a 25 de julho (pausa obrigatória para competições nacionais).

24 de junho a 25 de julho (pausa obrigatória para competições nacionais). Série A: começa em 27 de janeiro e vai até 1º de dezembro. As 19 rodadas do primeiro turno serão disputadas nos primeiros seis meses; a competição será paralisada em 17 de junho e retomada em 28 de julho.

começa em 27 de janeiro e vai até 1º de dezembro. As 19 rodadas do primeiro turno serão disputadas nos primeiros seis meses; a competição será paralisada em 17 de junho e retomada em 28 de julho. Série B: inicia em 20 de março e ocorre até 27 de novembro. No momento da interrupção para o Mundial, em 15 de junho, o torneio estará na 13ª rodada; as partidas retornam em até 27 de julho.

inicia em 20 de março e ocorre até 27 de novembro. No momento da interrupção para o Mundial, em 15 de junho, o torneio estará na 13ª rodada; as partidas retornam em até 27 de julho. Séries C e D: começam em 4 de abril. A Série C vai até 31 de outubro e a Série D tem conclusão esperada para 12 de setembro; ambas serão paralisadas durante a primeira fase da Copa (19 de junho a 10 de julho).

começam em 4 de abril. A Série C vai até 31 de outubro e a Série D tem conclusão esperada para 12 de setembro; ambas serão paralisadas durante a primeira fase da Copa (19 de junho a 10 de julho). Copa do Brasil: de 6 de janeiro a 5 de dezembro, com 128 clubes. Equipes da Série A entram diretamente na quinta fase; campeões estaduais de 2026 estreiam a partir da segunda fase, exceto clubes da Série A.

de 6 de janeiro a 5 de dezembro, com 128 clubes. Equipes da Série A entram diretamente na quinta fase; campeões estaduais de 2026 estreiam a partir da segunda fase, exceto clubes da Série A. Copas regionais (Verde, Sul-Sudeste e Nordeste): agendadas de 24 de março a 13 de junho.

agendadas de 24 de março a 13 de junho. Campeonatos estaduais: distribuídos entre 10 de janeiro e 7 de março; esse período também engloba quatro rodadas do Brasileirão.

distribuídos entre 10 de janeiro e 7 de março; esse período também engloba quatro rodadas do Brasileirão. Supercopa Rei: partida única entre o campeão Brasileira e o da Copa do Brasil será em 24 de janeiro; o local ainda não foi definido.

Observações da CBF

Em comunicado à imprensa, o diretor de Competições da CBF, Julio Avellar, afirmou: “Construímos um desenho que respeita as datas internacionais e recebe a Copa do Mundo Feminina de forma organizada. Conseguimos distribuir as competições ao longo da temporada, com equilíbrio e racionalidade na definição das datas, além de assegurar flexibilidade para eventuais ajustes e para o bom andamento do calendário”.

Próximos passos e ajustes

Segundo a CBF, as datas podem ser otimizadas após a definição dos locais de treinamento das seleções participantes do Mundial, informação que será confirmada depois do sorteio dos grupos, marcado para 11 de dezembro, segundo a CGN/Agência Brasil.