Radar Tabuleiro: o buscador de ofertas de jogos de tabuleiro que monitora mais de 50 lojas do Brasil

Quem tem uma prateleira de jogos de tabuleiro sabe como é: a caixa que você queria há meses aparece com 30% de desconto numa loja que você nem lembrava que existia, mas só descobre depois que a promoção acabou. Ou pior, passa a tarde abrindo abas, comparando preço, frete e estoque, e ainda fica na dúvida se achou mesmo o melhor valor.

Foi para resolver esse problema que nasceu o Radar Tabuleiro, um buscador de ofertas novo que reúne em um só lugar o monitoramento de mais de 50 lojas de jogos de tabuleiro do Brasil.

O que é o Radar Tabuleiro e como ele funciona

O Radar Tabuleiro é uma plataforma brasileira feita para quem joga, coleciona ou está começando no hobby. Em vez de visitar loja por loja, você pesquisa o jogo que deseja e vê as ofertas disponíveis, com os descontos destacados. Os preços são atualizados em tempo real, então a informação que você vê é a que está valendo agora, não a de ontem.

Isso vale para os grandes lançamentos, para os clássicos que sempre voltam à promoção e para aquele jogo mais difícil de achar. Quanto mais lojas monitoradas, maior a chance de você encontrar o melhor preço sem precisar caçar.

Mais de 50 lojas, preços atualizados em tempo real

Comparação em um só lugar: veja as ofertas de várias lojas brasileiras sem sair do site.

veja as ofertas de várias lojas brasileiras sem sair do site. Descontos em destaque: identifique rapidamente onde está a promoção de verdade.

identifique rapidamente onde está a promoção de verdade. Atualização em tempo real: menos risco de clicar numa oferta que já acabou.

menos risco de clicar numa oferta que já acabou. Foco no mercado nacional: lojas do Brasil, para você comprar em reais e receber em casa.

Mais do que um comparador: o seu perfil de jogador

O que diferencia o Radar Tabuleiro de uma simples lista de preços é a parte comunitária. Cada pessoa pode criar e personalizar o próprio perfil do jeito que quiser, com foto, imagem de fundo, bio, cidade, nível e um Top 5 com os jogos favoritos. Tem quem prefira um visual sombrio para combinar com campanhas longas de Gloomhaven, quem opte por algo mais leve para os jogos de domingo em família, e todo mundo encontra o seu estilo.

Os perfis também mostram seguidores, quem você segue e números da sua coleção, o que ajuda a descobrir gente com gostos parecidos e a pegar dicas de o que jogar a seguir.

Organize sua coleção e avalie seus jogos, como no Letterboxd

Quem usa o Letterboxd para filmes ou um backlog para videogames vai se sentir em casa. No Radar Tabuleiro você organiza a sua coleção, registra o que já jogou, dá notas e mantém a lista do que ainda quer ter. É uma estante digital que acompanha o seu hobby: você vê a evolução da coleção, compara avaliações e transforma a lista de desejos em alvo de monitoramento de preço.

A combinação é útil: você avalia os jogos que ama, descobre os que quer e, quando um deles entra em promoção, já sabe onde comprar.

Para quem é o Radar Tabuleiro

Colecionadores que querem acompanhar preços e organizar a estante.

Jogadores de campanhas longas, de euro leve, de party game ou de jogos em família.

Iniciantes que querem comprar o primeiro jogo gastando menos.

Grupos de amigos que querem trocar indicações e comparar listas e notas.

Perguntas frequentes

O que é o Radar Tabuleiro?

É um buscador de ofertas de jogos de tabuleiro que monitora mais de 50 lojas do Brasil, com atualização em tempo real e descontos em destaque. Também permite criar perfil personalizado, organizar a coleção e avaliar jogos.

Como encontrar jogos de tabuleiro mais baratos no Brasil?

Use um comparador que reúna várias lojas, como o Radar Tabuleiro. Assim você vê preços e descontos lado a lado e escolhe a melhor oferta sem abrir dezenas de sites.

Dá para organizar minha coleção de jogos de tabuleiro?

Sim. O site funciona como uma estante digital em que você registra seus jogos, dá notas e acompanha o que já jogou, em um formato parecido com o do Letterboxd ou de uma lista de backlog.

Posso personalizar meu perfil?

Pode. Você escolhe visual, bio, cidade e o seu Top 5 de jogos favoritos, além de seguir outros jogadores.

Comece pelo radar

Se você gosta de jogos de tabuleiro e não quer perder promoção, vale conhecer o buscador de ofertas de jogos de tabuleiro Radar Tabuleiro. Pesquise seu próximo jogo, crie seu perfil e deixe a coleção organizada em um só lugar.