Ceagesp monta tendas provisórias para comerciantes afetados por incêndio

Tendas provisórias no Ceagesp abrigarão 124 comerciantes a partir de 16 de outubro; nova estrutura deve ficar pronta em setembro de 2027, diz CGN

De acordo com a CGN, que reproduz informações da Agência Brasil, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) constrói uma estrutura provisória para os trabalhadores e comerciantes do pavilhão MFE-A, destruído por um incêndio entre a noite de 5 de setembro e a madrugada de 6 de setembro.

Os comerciantes passarão a atuar em duas tendas galpão a partir de 16 de outubro, em área localizada a uma quadra do pavilhão original, informou a CGN.

Espaço e funcionamento

O novo espaço terá 4,8 mil metros quadrados, ante 6 mil m² do pavilhão perdido, e reunirá os 124 comerciantes que atuavam no MFE-A, segundo a CGN. A expectativa é reorganizar os boxes, instalar contêineres refrigerados e ampliar o número de banheiros.

Os atingidos só voltarão a pagar taxas à administração quando o pavilhão definitivo for entregue, informa a CGN. A comissão de comerciantes estima um impacto de aproximadamente 50% na queda das vendas.

Logística e operação temporária

Hoje, os comerciantes atendem em tendas com lona ao redor do pavilhão afetado, em condição considerada insalubre pela exposição ao calor e à chuva e que dificulta a circulação de caminhões e a exposição nas lojas vizinhas, aponta a CGN.

Com a redução de área e mudança no uso de espaços — a área dos galpões provisórios era usada anteriormente para estacionamento e transbordo —, abastecimento e entrega ficaram mais distantes dos escritórios. A Ceagesp prevê instalar, em dezembro, um estacionamento provisório na área do pavilhão destruído enquanto tramita a contratação da obra nova.

Obras, demolição e prazo para o novo pavilhão

A demolição da antiga estrutura teve início na semana passada; a retirada de entulho e a desmontagem das peças metálicas têm prazo de 60 dias, segundo a CGN. No local há metal retorcido, restos de alimentos como cocos, abacaxis e melancias e documentos empresariais que serão removidos gradualmente conforme a segurança permitir.

Os destroços e resíduos orgânicos estão sendo separados e destinados a aterros sanitários ou à reciclagem. A previsão é que os comerciantes utilizem a estrutura provisória até setembro de 2027, quando se espera a conclusão do novo pavilhão, afirmou o diretor técnico operacional do Ceagesp, Luiz Silveira Rangel, segundo a CGN.