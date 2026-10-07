Faturamento da indústria brasileira sofre queda de 3,5% em agosto e acende alerta sobre o ritmo da atividade produtiva nacional

O setor Indústria brasileiro enfrenta um cenário de retração, com o faturamento da indústria de transformação registrando uma queda de 3,5% no mês de agosto.

Este resultado marca o segundo mês seguido de recuo para o setor, sinalizando uma desaceleração clara no ritmo da atividade fabril. O cenário foi detalhado pelos Indicadores Industriais divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quarta-feira (7).

Além da queda na receita, o levantamento aponta uma redução nas horas trabalhadas e na utilização da capacidade instalada, fatores que confirmam a perda de fôlego da produção. Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, o setor Indústria atravessa um momento de pressão econômica prolongada.

Desempenho acumulado e queda na produtividade

A receita bruta das empresas da indústria de transformação, que já havia apresentado uma diminuição de 2,2% em julho, aprofundou a queda em agosto. Com esses dois resultados negativos consecutivos, o faturamento do setor acumula uma retração de 0,2% no período de janeiro a agosto de 2026, quando comparado aos mesmos meses de 2025.

As horas trabalhadas na produção acompanharam a tendência de baixa, com redução de 1% em agosto. No acumulado dos oito primeiros meses do ano, o indicador aponta uma queda de 0,8% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior, refletindo a cautela das fábricas diante do cenário atual.

Capacidade instalada e estabilidade no emprego

A retração na atividade também atingiu o parque fabril, com a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) caindo de 77,5% para 76,9%, uma redução de 0,6 ponto percentual. Apesar do resultado mensal negativo, a média de utilização nos oito meses de 2026 ainda permanece 1,5% superior ao registrado em igual período de 2025.

Em relação ao mercado de trabalho, o emprego Indústria manteve-se estável em agosto, repetindo o comportamento dos meses anteriores. Entretanto, no acumulado de janeiro a agosto, o nível de ocupação no setor ainda apresenta um saldo negativo de 0,5% na comparação com o ano passado, mesmo com a massa salarial e o rendimento médio dos trabalhadores em alta.

Fatores que pressionam o setor Indústria

A CNI destaca que diversos fatores estão pressionando o desempenho das Industriais brasileiras. Entre os principais obstáculos citados pela entidade estão a elevada carga tributária, o aumento nos custos de insumos e matérias-primas, além da persistência dos juros altos no país.

A entidade ressalta que esses elementos impactam diretamente a demanda por produtos industriais e o endividamento das famílias brasileiras. O efeito combinado desses fatores tem gerado um impacto prolongado sobre a competitividade e a produtividade da indústria nacional.

FAQ: Perguntas e Respostas

1. Qual foi a queda do faturamento da indústria em agosto?

O faturamento da indústria de transformação caiu 3,5% em agosto, segundo dados da CNI.

2. Este é o primeiro mês de queda no ano?

Não. Este foi o segundo mês consecutivo de retração, já que em julho o faturamento havia recuado 2,2%.

3. Como está o nível de emprego na indústria?O nível de emprego Indústria permaneceu estável em agosto, mas acumula uma queda de 0,5% no período de janeiro a agosto de 2026.

4. A utilização da capacidade instalada das fábricas mudou?

Sim, a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) caiu 0,6 ponto percentual, passando de 77,5% para 76,9% em agosto.

5. Quais os principais motivos para a crise no setor, segundo a CNI?

A CNI aponta a carga tributária, o custo elevado de insumos e matérias-primas e os juros altos como os principais fatores que pressionam a indústria.