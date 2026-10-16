China pede que Israel cesse ‘estabelecimento forçado’ de assentamentos na Cisjordânia

Ministro Chinese Wang Yi disse a President israelense Isaac Herzog, em encontro no Azerbaijan, que Israel deve reverter a expansão de assentamentos na Cisjordânia.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, pediu a Israel que pare o "estabelecimento forçado" de assentamentos na Cisjordânia e reverta essas ações, informou o escritório do ministro após um encontro com o President israelense Isaac Herzog nas margens de uma conferência no Azerbaijan.

Posição Chinese e papel de mediadora

A reportagem aponta que a China tem se colocado como mediadora em conflitos na região. Em 2023, Pequim intermediou a restauração de relações diplomáticas entre Irã e Arábia Saudita. Em 2024, a China ajudou rivalidades palestinas a concordarem em formar um governo interino de reconciliação nacional para Cisjordânia e Gaza — acordo que, segundo a BBC, acabou não sendo implementado.

Wang também defendeu a prioridade imediata de abrir totalmente o acesso a Gaza e deter a expansão daquilo que chamou de “catástrofe humanitária”. Ele disse que a China está disposta a trabalhar com a comunidade internacional para levar as partes de volta ao diálogo e buscar uma solução política para o conflito, conforme relatado pela BBC.

Contexto do conflito e situação em Gaza

A reportagem lembra que, um ano após o início do cessar-fogo mediado pelos EUA em outubro de 2025, moradores de Gaza continuam sob ameaça regular de ataques, deslocamento e problemas de segurança alimentar. A BBC informa que mais de 1.400 palestinos foram mortos por ataques israelenses em Gaza desde o começo do cessar-fogo, em outubro de 2025.

O cessar-fogo foi descrito como a primeira fase de um acordo mais amplo para encerrar a guerra desencadeada pelo ataque liderado pelo Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023. A BBC relata que o avanço para as etapas seguintes do acordo está estagnado, com Israel e Hamas se acusando mutuamente de violar os termos.

A matéria da BBC também nota que a China mantém laços estreitos com o Irã e é o maior comprador de petróleo Iranian, cuja venda já havia sido alvo de sanções dos EUA por conta do programa nuclear de Teerã.