Tempo em Maringá: sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite

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Nesta sexta-feira (16), a previsão do tempo para Maringá (PR) aponta sol com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 19ºC (mínima) e 25ºC (máxima).
As informações são da Climatempo, publicadas pelo G1.
Para sábado (17), a Climatempo prevê sol com algumas nuvens ao longo do dia e noite de céu limpo.
Reportagem produzida automaticamente com dados da Climatempo. A matéria pode ser atualizada se houver novas informações.