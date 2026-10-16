Tempo em Maringá: sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite

Máximas de 25ºC e mínimas de 19ºC; manhã com sol e muitas nuvens; tarde e noite com pancadas de chuva e trovoadas, diz Climatempo.

Nesta sexta-feira (16), a previsão do tempo para Maringá (PR) aponta sol com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 19ºC (mínima) e 25ºC (máxima).

As informações são da Climatempo, publicadas pelo G1.

Detalhes do dia

Manhã: sol com muitas nuvens.

sol com muitas nuvens. Tarde: sol, pancadas de chuva e trovoadas.

sol, pancadas de chuva e trovoadas. Noite: pancadas de chuva e trovoadas.

Previsão para sábado (17)

Para sábado (17), a Climatempo prevê sol com algumas nuvens ao longo do dia e noite de céu limpo.

Reportagem produzida automaticamente com dados da Climatempo. A matéria pode ser atualizada se houver novas informações.