Christa Pike sobrevive a execução fracassada em Tennessee e segue hospitalizada, dizem advogados

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Christa Pike, presa no corredor da morte nos Estados Unidos, está consciente e falando após sobreviver a uma tentativa de execução fracassada em Tennessee na semana passada, relatou a BBC.
Em comunicado divulgado na terça-feira, os advogados de Pike informaram que ela continua recebendo cuidados médicos críticos enquanto permanece algemada em um hospital.
Segundo o comunicado dos defensores e a cobertura da BBC, Pike está acordada e em situação de acompanhamento médico intensivo. A informação de que ela segue algemada no hospital foi divulgada pelos advogados.
Um anestesiologista que assessora a equipe de defesa disse à BBC que a sobrevivência de Pike é “altamente incomum”. O especialista também afirmou que o prognóstico permanece incerto e que, “no mínimo, esperamos uma longa recuperação”, conforme reportado.
Com base na reportagem da BBC: Pike sobreviveu à tentativa de execução, está consciente e falando, recebe cuidados médicos críticos e permanece algemada no hospital; um anestesiologista que assessora sua defesa classificou a sobrevivência como incomum e disse que a recuperação deverá ser longa, embora o prognóstico seja incerto.