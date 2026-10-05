Chuva forte e risco de temporais marcam início de semana no Paraná

Climatempo indica ‘perigo extremo’ no Oeste e Noroeste nesta segunda (5); Simepar prevê maiores acumulados e instabilidade à tarde e à noite.

O Paraná começa a semana com previsão de chuva forte e risco de temporais em várias regiões, com ênfase no Oeste e no Noroeste, segundo Climatempo e o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Risco e origem da instabilidade

Um mapa da Climatempo indica cenário de perigo extremo principalmente nas áreas do Oeste e do Noroeste para esta segunda-feira (5). A previsão inclui possibilidade de chuva volumosa, raios e rajadas em torno de 85 km/h, com intensidade maior em pontos isolados.

Segundo o meteorologista Samuel Braun, do Simepar, "Uma área de chuva que já atua no Paraguai avança gradualmente em direção ao Paraná e altera as condições do tempo, principalmente entre o período da tarde e da noite". Braun acrescenta que uma área de baixa pressão sobre o Paraguai favorece entrada de calor e umidade da Amazônia, ampliando as condições para chuva no estado.

Previsão por dias e cidades

Segunda-feira (5): pancadas de intensidade moderada a forte atingem várias regiões, com maiores volumes no Oeste e Noroeste. As temperaturas variam pouco; mínimas próximas de 12°C podem ocorrer em cidades das regiões Sul, Leste e Campos Gerais, como General Carneiro, União da Vitória, Piraquara, Pinhais e Piraí do Sul. No Norte, as máximas devem ficar entre 23°C e 24°C — Cambará pode alcançar 24°C, enquanto Bandeirantes, Jacarezinho, Porecatu e Andirá devem ter cerca de 23°C. Em Curitiba, o céu permanece encoberto, com mínima de 14°C, máxima de 17°C e previsão de 18 mm de chuva.

Terça-feira (6): a chuva forte deve continuar, sobretudo durante a madrugada e a manhã. No Oeste, os acumulados podem superar 60 mm — o Simepar prevê cerca de 67 mm em Itaipulândia, aproximadamente 65 mm em Floresta e 61 mm em Missal. O Simepar ressalta que, apesar da previsão de chuva forte e descargas elétricas, não há indicação de rajadas com a mesma intensidade observada entre sábado (3) e domingo (4). Ao longo do dia, a instabilidade tende a perder força em parte do estado, permanecendo principalmente no Nordeste, Leste e Litoral.