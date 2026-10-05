Nobel de Fisiologia ou Medicine 2026 premia descobertas que tornaram possível a Optogenetics

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A Assembleia do Nobel concedeu o prêmio de Fisiologia ou Medicine de 2026 a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel pelo desenvolvimento da Optogenetics, método que permite controlar a atividade elétrica de células nervosas usando luz e proteínas originárias de algas, informou a BBC.
Conforme explicou Per Svenningsson, presidente do Comitê Nobel para Fisiologia ou Medicine, a técnica ilumina caminhos cerebrais com precisão: pesquisadores inserem proteínas sensíveis à luz em neurônios e, ao ativá-las com feixes luminosos, conseguem ligar ou desligar circuitos específicos.
A BBC relata que Hegemann e Nagel descobriram, no início dos anos 2000, a channelrhodopsin, a proteína algal usada por pesquisadores para controlar a atividade elétrica das células com luz. A partir desse trabalho, estudos em animais passaram a identificar funções de neurônios e circuitos em comportamentos e emoções.
A Assembleia do Nobel afirmou que a Optogenetics "fundamentalmente alterou nossa compreensão do cérebro". Segundo a BBC, os vencedores disseram que era "absolutely wonderful" receber o prêmio e declararam ser uma honra partilhar a premiação.
O prêmio em dinheiro, de £900.000 (12 milhões de coroas suecas), será dividido entre os três cientistas, informou a BBC.
A reportagem também destaca aplicações médicas em andamento: pesquisadores estão nos “primeiros passos” de usar a técnica para tratar perda de visão causada por retinite pigmentosa. Em testes clínicos, a inserção da proteína na região afetada do olho, combinada com óculos que emitem luz para ativar essas proteínas, permitiu que um paciente recuperasse parte da visão.
Segundo a cobertura da BBC, a Optogenetics oferece ferramentas para mapear o cérebro com detalhe antes inimaginável, permitindo ativar ou desativar circuitos, evocar memórias e estudar tipos celulares ligados a transtornos neurológicos e psiquiátricos. O método também tem fornecido insights sobre interações do sistema nervoso com órgãos como coração e intestino, conforme citado pela Assembleia do Nobel.
Fonte: BBC, 5 de outubro de 2026.