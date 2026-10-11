Chuva não impede pousos, aeroporto de Cascavel retoma operações

Pousos ocorreram com pista molhada em 10/10/2026; Abear comunicou retirada de restrições e houve retomada das operações em Cascavel

O Aeroporto Regional de Cascavel recebeu pousos com a pista molhada no sábado (10 de outubro de 2026), segundo o veículo CGN. As imagens e registros do dia mostram aeronaves da Azul e da Latam no terminal mesmo com chuva e pavimento úmido.

O movimento confirma, na prática, as condições operacionais anunciadas pelo prefeito Renato Silva na sexta-feira (9), segundo CGN. A mudança busca reduzir desvios motivados pela restrição à pista molhada.

Pousos e registro das companhias

Imagens e registros publicados pelo CGN mostram aeronaves da Azul e da Latam operando no terminal durante chuva, com a pista molhada. Cada voo continua sujeito à avaliação das condições meteorológicas e aos procedimentos de segurança das companhias.

Retomada das operações em Cascavel

A retirada das restrições foi comunicada pelas companhias aéreas por meio da Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) e passou a valer neste sábado para as operações da Latam, Gol e Azul, informa o CGN.

Monitoramento e segurança da pista

A Transitar, responsável pela administração do aeroporto, mantém acompanhamento permanente das condições da pista, com avaliações de atrito, verificações da textura do pavimento e serviços de retirada da borracha acumulada nas operações. Segundo o CGN, os laudos técnicos vigentes atestam a conformidade do pavimento também para operações com pista molhada.