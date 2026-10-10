Seleção Feminina brilha no Beira-Rio e vence Argentina por 3 a 1 em amistoso preparatório

A Seleção Feminina de Futebol demonstrou superioridade técnica e tática ao vencer a Argentina por 3 a 1, em partida realizada neste sábado, no Beira-Rio.

O confronto marcou a primeira apresentação da Seleção Feminina no Estádio do Beira-Rio, que será um dos palcos da Copa do Mundo de 2027. O público de mais de 28 mil torcedores acompanhou uma exibição de gala da equipe brasileira, que construiu o placar ainda na primeira etapa.

Os gols da vitória foram anotados em um intervalo de apenas 20 minutos, evidenciando o ímpeto ofensivo do time comandado interinamente por Rodrigo Iglesias. O treinador Arthur Elias cumpriu suspensão nesta rodada, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Abaixo, detalhamos como a equipe construiu esse resultado expressivo e quais foram os momentos decisivos que garantiram a vitória brasileira em solo gaúcho.

Domínio brasileiro na primeira etapa

O Brasil começou o jogo buscando o ataque, com uma cobrança de falta perigosa de Duda Sampaio logo aos três minutos. Após um período de instabilidade, a seleção ajustou a marcação e assumiu o controle do meio de campo.

Aos 26 minutos, Luany abriu o placar com um chute de primeira no canto direito após receber um lançamento na entrada da área. A vantagem deu confiança ao time, que ampliou aos 38 minutos com um golaço de bicicleta de Geyse.

Antes do intervalo, a capitã Angelina marcou o terceiro gol após uma linda jogada coletiva, selando a superioridade brasileira no primeiro tempo do amistoso.

Reação argentina e mudanças no segundo tempo

Na volta dos vestiários, a Argentina conseguiu descontar logo aos seis minutos com Maricel Pereyra, atleta que defende o São Paulo. O gol Argentina surgiu após cobrança de lateral e um desajuste defensivo da equipe brasileira.

Ao longo da segunda etapa, o auxiliar técnico Rodrigo Iglesias promoveu oito alterações no elenco. Entre as novidades, a entrada de Kaylane aos 26 minutos quase resultou em gol, com um chute potente que passou rente à trave argentina.

Apesar das trocas, a seleção brasileira perdeu um pouco de ritmo ofensivo e o jogo tornou-se mais truncado até o apito final, mantendo o placar de 3 a 1 para o Brasil.

Próximos passos rumo à Copa do Mundo

O compromisso deste sábado faz parte da preparação da equipe para o Mundial de 2027. O Brasil volta a enfrentar a seleção argentina na próxima terça-feira (13), às 20h30, na Arena Pernambuco.

O duelo no Nordeste encerra esta série de amistosos. A expectativa é de que a comissão técnica utilize o segundo confronto para testar novas variações táticas e observar jogadoras que buscam espaço no grupo principal.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual foi o placar final do jogo entre Brasil e Argentina? O Brasil venceu a Argentina por 3 a 1, com todos os gols brasileiros marcados no primeiro tempo.

Quem foram as autoras dos gols da Seleção Brasileira? Os gols foram marcados por Luany, Geyse e pela capitã Angelina.

Onde foi realizada a partida? O jogo ocorreu no Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, diante de um público superior a mais de 28 mil torcedores.

Quando será o próximo jogo da Seleção Feminina? O próximo amistoso contra a Argentina será na terça-feira (13), às 20h30, na Arena Pernambuco.

Por que o técnico Arthur Elias não estava no banco de reservas? O treinador não comandou a equipe nesta partida devido ao cumprimento de uma suspensão automática.