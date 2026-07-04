Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Cinco arraiás julinos para curtir em Curitiba neste fim de semana

Cinco arraiás julinos para curtir em Curitiba neste fim de semana

  • Read Time2 mins

Share your love

Cinco arraiás julinos para curtir em Curitiba neste fim de semana
Festas julinas de Curitiba neste final de semana. Foto: Deposit Photos

Curitiba recebe neste sábado (4) e domingo (5) uma série de festas julinas promovidas por paróquias e santuários da cidade. Gratuitas e abertas ao público, as programações reúnem missas temáticas, quadrilhas, casamentos caipiras, shows musicais, bingos, concursos de trajes e brincadeiras para toda a família. 

Além da programação tradicional da época, as celebrações também contam com espaço especial para assistir a transmissão da partida entre Brasil e Noruega pela segunda rodada da Copa do Mundo, marcada para às 17h deste domingo.

Confira, a seguir, arraiás de igrejas que movimentam Curitiba neste fim de semana:

Paróquia Nossa Senhora da Cabeça

A Paróquia Nossa Senhora da Cabeça realiza o segundo dia da festa julina neste sábado (4). A programação começa com a missa das 17h e, na sequência, às 18h, o público poderá aproveitar as barracas de comidas típicas, brincadeiras e apresentações de quadrilha. No domingo (5), o arraiá tem início às 11h com almoço especial e segue durante a tarde, incluindo a transmissão do jogo entre Brasil e Noruega.

Local: Rua Nossa Sra. da Cabeça, nº 1687, no bairro Cidade Industrial de Curitiba
Horário: no sábado, a partir das 18h, e no domingo, a partir das 11h 

Santuário Nossa Senhora da Salette

O Santuário Nossa Senhora da Salette inicia neste sábado (4) uma programação de dois dias de festa julina. As atividades começam às 11h e incluem show de prêmios a partir das 13h. No domingo (5), além das atrações tradicionais, o público poderá acompanhar, em telão, a transmissão da partida logo após o bingo.

Local: Rua Lange de Morretes, nº 691, no bairro Jardim Social
Horário: no sábado e no domingo, das 11h às 20h

Santuário Santa Rita de Cássia

O Santuário Santa Rita de Cássia promove seu arraiá neste sábado (4). As barracas de comidas típicas abrem às 11h. A programação inclui sorteio de prêmios às 14h, apresentações de quadrilhas a partir das 16h e o tradicional acendimento da fogueira às 21h.

Local: Rua Padre Dehon, nº 728, no bairro Hauer
Horário: das 11h às 21h

Paróquia São Grato

No bairro Mossunguê, a Paróquia São Grato realiza sua festa julina neste sábado (4). A programação começa às 18h com a tradicional Noite do Pastel e segue com comidas típicas, brincadeiras e momentos de confraternização entre fiéis e visitantes.

Local: Rua Grã Nicco, nº 545, no bairro Mossunguê 
Horário: a partir das 18h

Paróquia São Benedito

Já a Paróquia São Benedito realiza sua festa julina neste sábado (4), a partir das 14h. Além das comidas típicas, fogueira e atrações para toda a família, a Pastoral da Ação Social receberá doações de alimentos, roupas e outros itens destinados ao bazar beneficente da comunidade.

Local: Rua Frederico Stadler Júnior, nº 441, no bairro Capão da Imbuia
Horário: a partir das 14h

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados