Cinco arraiás julinos para curtir em Curitiba neste fim de semana

Curitiba recebe neste sábado (4) e domingo (5) uma série de festas julinas promovidas por paróquias e santuários da cidade. Gratuitas e abertas ao público, as programações reúnem missas temáticas, quadrilhas, casamentos caipiras, shows musicais, bingos, concursos de trajes e brincadeiras para toda a família.

Além da programação tradicional da época, as celebrações também contam com espaço especial para assistir a transmissão da partida entre Brasil e Noruega pela segunda rodada da Copa do Mundo, marcada para às 17h deste domingo.

Confira, a seguir, arraiás de igrejas que movimentam Curitiba neste fim de semana:

Paróquia Nossa Senhora da Cabeça

A Paróquia Nossa Senhora da Cabeça realiza o segundo dia da festa julina neste sábado (4). A programação começa com a missa das 17h e, na sequência, às 18h, o público poderá aproveitar as barracas de comidas típicas, brincadeiras e apresentações de quadrilha. No domingo (5), o arraiá tem início às 11h com almoço especial e segue durante a tarde, incluindo a transmissão do jogo entre Brasil e Noruega.

Local: Rua Nossa Sra. da Cabeça, nº 1687, no bairro Cidade Industrial de Curitiba

Horário: no sábado, a partir das 18h, e no domingo, a partir das 11h

Santuário Nossa Senhora da Salette

O Santuário Nossa Senhora da Salette inicia neste sábado (4) uma programação de dois dias de festa julina. As atividades começam às 11h e incluem show de prêmios a partir das 13h. No domingo (5), além das atrações tradicionais, o público poderá acompanhar, em telão, a transmissão da partida logo após o bingo.

Local: Rua Lange de Morretes, nº 691, no bairro Jardim Social

Horário: no sábado e no domingo, das 11h às 20h

Santuário Santa Rita de Cássia

O Santuário Santa Rita de Cássia promove seu arraiá neste sábado (4). As barracas de comidas típicas abrem às 11h. A programação inclui sorteio de prêmios às 14h, apresentações de quadrilhas a partir das 16h e o tradicional acendimento da fogueira às 21h.

Local: Rua Padre Dehon, nº 728, no bairro Hauer

Horário: das 11h às 21h

Paróquia São Grato

No bairro Mossunguê, a Paróquia São Grato realiza sua festa julina neste sábado (4). A programação começa às 18h com a tradicional Noite do Pastel e segue com comidas típicas, brincadeiras e momentos de confraternização entre fiéis e visitantes.

Local: Rua Grã Nicco, nº 545, no bairro Mossunguê

Horário: a partir das 18h

Paróquia São Benedito

Já a Paróquia São Benedito realiza sua festa julina neste sábado (4), a partir das 14h. Além das comidas típicas, fogueira e atrações para toda a família, a Pastoral da Ação Social receberá doações de alimentos, roupas e outros itens destinados ao bazar beneficente da comunidade.

Local: Rua Frederico Stadler Júnior, nº 441, no bairro Capão da Imbuia

Horário: a partir das 14h