EN VIVO | Aucas vs. Macará por el partido de la Fecha 22 de la LigaPro

Aucas gozaba de un muy buen presente el campeonato ecuatoriano de fútbol. No obstante, su director técnico Norberto Araujo renunció y dejó al club en la deriva.

Por su parte, Macará, en su último partido por el torneo ecuatoriano, goleó 3-0 a Deportivo Cuenca en condición de local.

El ‘ídolo de Ambato’ ha tenido un rendimiento algo irregular en la LigaPro 2026, se encuentra en el quinto puesto de la tabla de ubicaciones con 32 puntos.

El partido está programado para este sábado 25 de julio a las 13:15 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en Quito, y será transmitido por Ecuavisa y Zapping.

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