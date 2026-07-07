Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Ciro Nogueira pede 48h para solucionar chapa ao Senado em PE após reunião com Raquel Lyra

Ciro Nogueira pede 48h para solucionar chapa ao Senado em PE após reunião com Raquel Lyra

  • Read Time1 min

Share your love

Ciro Nogueira pede 48h para solucionar chapa ao Senado em PE após reunião com Raquel Lyra
Eduardo da Fonte e Miguel Coelho disputam uma vaga ao Senado na chapa de Raquel Lyra — Foto: Reprodução/Redes sociais

Ciro Nogueira pediu um prazo de 48 horas para dar uma resposta sobre o impasse em torno da candidatura da federação União Progressista ao Senado em Pernambuco.

Em reunião nesta segunda-feira, com a presença também de Antonio Rueda, a governadora externou seu desejo em ter Miguel Coelho (União) em sua chapa do lado de Túlio Gadêlha (PSD).

Segundo interlocutores, Lyra sinalizou que não pretende abrir mão do ex-prefeito de Petrolina, único pré-candidato do interior.

Nogueira, por outro lado, defende Eduardo da Fonte (PP). O deputado federal, de acordo com aliados de Lyra, chegou a flertar com um possível palanque a João Campos, rival da governadora, por causa de pesquisas anteriores.

Com o prazo pedido por Nogueira, a expectativa é por uma definição até o fim desta semana.

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados