Ciro Nogueira pede 48h para solucionar chapa ao Senado em PE após reunião com Raquel Lyra

Ciro Nogueira pediu um prazo de 48 horas para dar uma resposta sobre o impasse em torno da candidatura da federação União Progressista ao Senado em Pernambuco.

Em reunião nesta segunda-feira, com a presença também de Antonio Rueda, a governadora externou seu desejo em ter Miguel Coelho (União) em sua chapa do lado de Túlio Gadêlha (PSD).

Segundo interlocutores, Lyra sinalizou que não pretende abrir mão do ex-prefeito de Petrolina, único pré-candidato do interior.

Nogueira, por outro lado, defende Eduardo da Fonte (PP). O deputado federal, de acordo com aliados de Lyra, chegou a flertar com um possível palanque a João Campos, rival da governadora, por causa de pesquisas anteriores.

Com o prazo pedido por Nogueira, a expectativa é por uma definição até o fim desta semana.

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Corinthia Mes