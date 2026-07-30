Fotógrafa que sumiu em trilha no Paraná é encontrada morta após 5 dias de buscas, diz secretário

“Viemos agradecer a todos que nos auxiliaram nas buscas pela Ana, infelizmente ela foi encontrada sem vida. Obrigada ao Corpo de Bombeiros, a toda equipe de resgate, aos voluntários tanto da escalada, trilheiros, canoagem e tantos outros que estiveram nesses dias dando o máximo para que pudéssemos encontrar nossa amiga. Nossos posts se encerram por aqui, pedimos que respeitem o momento da família e amigos”.