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Fotógrafa que sumiu em trilha no Paraná é encontrada morta após 5 dias de buscas, diz secretário

Fotógrafa que sumiu em trilha no Paraná é encontrada morta após 5 dias de buscas, diz secretário

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Fotógrafa que sumiu em trilha no Paraná é encontrada morta após 5 dias de buscas, diz secretário
1 de 3 Imagem do drone que localizou a vítima. — Foto: Reprodução

“Viemos agradecer a todos que nos auxiliaram nas buscas pela Ana, infelizmente ela foi encontrada sem vida. Obrigada ao Corpo de Bombeiros, a toda equipe de resgate, aos voluntários tanto da escalada, trilheiros, canoagem e tantos outros que estiveram nesses dias dando o máximo para que pudéssemos encontrar nossa amiga. Nossos posts se encerram por aqui, pedimos que respeitem o momento da família e amigos”.

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Corinthia Mes

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