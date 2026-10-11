Colegas de futsal raspam a cabeça e surpreendem Meninos de 10 anos internado com linfoma

Em Foz do Iguaçu, amigos fizeram chamada de vídeo e cortaram o cabelo em apoio a Lucas, que faz tratamento no Hospital Pequeno Príncipe; vídeo teve mais de 300 mil visualizações.

Colegas do time de futsal de Lucas Coelho, de 10 anos, raspavam a cabeça em Foz do Iguaçu e fizeram uma chamada de vídeo para surpreender o Meninos, que está internado em Curitiba em tratamento contra um linfoma. O gesto, segundo a família, encorajou Lucas a cortar o próprio cabelo e teve forte repercussão nas redes sociais.

Como ocorreu a surpresa

Em uma ligação de vídeo, os meninos apareceram com a cabeça raspada para surpreender Lucas. A mãe do garoto, Francielle Lauxen Coelho, disse que a família não esperava a ação porque os colegas “também são muito vaidosos com o cabelo”. Segundo Francielle, a surpresa animou Lucas: “Ele ficou superanimado. No mesmo dia, uns cerca de 40 minutos depois, estava com o cabelo cortado também. Ele ficou se sentindo parte, sabe? Agora a gente brinca que é o time dos carecas, porque todo o time dele está de cabelo cortado”.

Diagnóstico e tratamento

Lucas foi diagnosticado com linfoma de Burkitt no dia 25 de setembro, após exames que seguiram uma cirurgia em agosto para tratar uma invaginação intestinal, quando os médicos encontraram uma massa no intestino. O material foi enviado para biópsia e o resultado demorou quase 40 dias.

De acordo com a família, Lucas foi internado em Curitiba no dia seguinte ao diagnóstico para iniciar o tratamento, que começou rapidamente por orientação médica dada a agressividade da doença. O Meninos concluiu o primeiro ciclo de quimioterapia e, segundo a mãe, apresenta efeitos esperados do tratamento, como cansaço, náuseas e pequenas feridas na boca, mas está bem.

Repercussão

O vídeo com a surpresa dos colegas ganhou grande alcance: uma das publicações já ultrapassou mais de 300 mil visualizações, segundo a família. Francielle afirmou que receberam centenas de mensagens de apoio e que o gesto dos amigos “nos deu muita força” durante o tratamento de Lucas.