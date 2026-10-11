Trump diz que Ucrânia precisa de ‘novo President’ após críticas de Zelensky ao acordo de diesel

Trump afirmou que 'é hora' de a Ucrânia mudar de President depois que Zelensky criticou acordo que suspende sanções sobre diesel russo

O President dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que "é hora de a Ucrânia ter um novo President" ao responder às críticas do líder ucraniano Volodymyr Zelensky ao acordo entre Washington e Moscow sobre diesel russo, informou a BBC.

Zelensky havia afirmado que a suspensão de sanções permitiria à Rússia obter recursos para continuar a guerra e chamou o acordo de "presente" ao President russo Vladimir Putin, segundo a mesma reportagem.

O que Trump disse

Segundo a BBC, Trump falou com repórteres fora da Casa Branca e afirmou que Zelensky “quer criar problemas para o mundo” ao autorizar ataques contra refinarias russas. Trump disse: ‘Ele deveria muito bem parar’, e sugeriu que a Ucrânia deveria ‘obter um novo líder que possa fazer um acordo’.

Reações de Kiev e aliados

De acordo com a BBC, Zelensky comunicou-se com vários aliados no sábado para discutir os desdobramentos, defendendo “decisões reais para proteger vidas na Ucrânia” e a segurança europeia. Um porta-voz de Downing Street disse que o primeiro-ministro do Reino Unido Andy Burnham havia falado com Zelensky e oferecido sua “completa solidariedade”.

A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, também criticou o acordo, afirmando que suspender sanções "dá mais receitas a Moscow para fazer a guerra" e que "não é hora de aliviar a pressão sobre a Rússia", segundo a BBC.

O enviado de Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, descreveu a intervenção de Trump como ‘icônica e histórica’ e disse que a Ucrânia ‘precisa de liderança realmente focada na paz’, conforme registrado pela BBC.

Detalhes do acordo e contexto

A reportagem informa que o governo dos EUA confirmou um acordo com Moscow para suspender sanções sobre exportações russas de diesel até 7 de abril. Segundo a BBC, o acordo previa inicialmente a liberação de 300.000 toneladas de diesel ao mercado American e global, seguida por 500.000 toneladas em novembro, mais 1 milhão de toneladas posteriormente e até 3 milhões de toneladas adicionais num curto período, conforme comunicado citado por Trump em sua publicação no Truth Social.

A matéria também coloca o acordo no contexto de forte tensão nos mercados de combustíveis: a guerra contra o Irã, lançada pelos EUA e Israel, levou ao fechamento efetivo do Estreito de Hormuz e reduziu o fornecimento global; além disso, ataques entre Rússia e Ucrânia a infraestruturas energéticas agravaram a oferta.

Segundo dados citados pela BBC, o preço médio do diesel nos EUA estava em US$ 6,28 por galão, segundo a AAA, acima dos US$ 5,94 do mês anterior e dos US$ 3,68 do ano anterior.

Próximos passos relatados

A BBC informou que ministros europeus planejavam aprovar o maior conjunto de sanções contra a Rússia desde 2022 na segunda-feira, enquanto líderes seguem debatendo respostas ao acordo e suas consequências.

As informações acima foram publicadas pela BBC e assinadas por Rorey Bosotti.