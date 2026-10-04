Colinha em papel e proibição de celular na cabine: o que você precisa saber para votar com segurança nas eleições

Entenda as regras sobre o uso de equipamentos eletrônicos e o uso da tradicional colinha em papel para garantir um voto rápido e sem erros na urna eletrônica

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, equipamentos como celulares, máquinas fotográficas, filmadoras e óculos inteligentes estão proibidos dentro da cabine. O objetivo principal dessa medida é impedir que o voto seja registrado, transmitido ou divulgado por terceiros.

Para evitar esquecimentos ou erros, a utilização de uma colinha em papel é permitida e recomendada pela Justiça Eleitoral. Abaixo, detalhamos como proceder com seus pertences e como preparar o seu material de consulta para o dia da eleição.

Regras para o uso do celular na seção eleitoral

Embora o celular seja proibido dentro da cabine, ele pode ser utilizado para apresentar o e-Título ou outro documento digital aceito pela Justiça Eleitoral durante a identificação na seção eleitoral. Após essa etapa, o aparelho deve ser desligado.

O eleitor deve deixar o celular no local indicado pela mesa receptora, que ficará responsável pela guarda do dispositivo durante todo o período da votação. O aparelho será devolvido ao eleitor imediatamente após a conclusão do voto na urna eletrônica.

Como utilizar a colinha em papel corretamente

Levar uma colinha em papel para dentro da cabine é uma estratégia eficiente para agilizar o processo, especialmente considerando que, neste ano, são seis cargos para serem escolhidos. O uso do papel evita dúvidas e torna a votação mais rápida.

O TSE disponibiliza em seu site oficial modelos de colinha para impressão. Basta baixar o arquivo, imprimir e preencher os campos com os números das candidatas e dos candidatos escolhidos, garantindo que você não se esqueça de nenhum nome ou número no momento decisivo.

Acessibilidade e tecnologias assistivas

A única restrição é que tais recursos não devem, sob hipótese alguma, servir para registrar, transmitir ou divulgar o conteúdo do voto.

FAQ: Perguntas frequentes sobre a votação

1. Posso levar o celular até a cabine se ele estiver desligado? Não, o celular deve ser deixado sob a guarda da mesa receptora antes de você entrar na cabine, mesmo que esteja desligado.

2. Onde encontro o modelo oficial de colinha? O modelo oficial está disponível para download e impressão diretamente no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

4. Posso usar óculos inteligentes para votar? Não, óculos inteligentes estão na lista de equipamentos proibidos dentro da cabine por possuírem capacidade de registrar ou transmitir imagens do voto.

5. O que acontece se eu esquecer o celular com a mesa receptora? A mesa receptora é responsável pela guarda dos aparelhos e deve realizar a devolução ao eleitor assim que ele retornar da cabine de votação.