Tempestade com ventos de até 140 km/h causa destruição, destelhamentos e deixa milhares de paranaenses sem energia elétrica

Uma forte tempestade atingiu o Paraná na noite de sábado, provocando estragos significativos em diversas regiões e deixando milhares de moradores sem luz.

A instabilidade climática, que trouxe ventos de até 140 km/h e chuvas intensas, causou transtornos graves, especialmente na região Oeste do estado, conforme informação divulgada pelo portal Banda B.

Cidades como Cascavel, Foz do Iguaçu e Laranjeiras do Sul registraram queda de árvores, interrupção de vias e danos estruturais em prédios públicos e privados.

As autoridades e concessionárias de energia seguem monitorando a situação para garantir o restabelecimento dos serviços essenciais em meio ao domingo de eleições.

Impactos nas rodovias e estruturas urbanas

Na PR-182, entre Ampére e Realeza, a queda de diversas árvores obstruiu a pista, dificultando o tráfego de veículos. Em Assis Chateaubriand, a força do vento foi suficiente para derrubar uma torre de transmissão de rádio.

Em Laranjeiras do Sul, a marquise de um mercado desabou, deixando a área central da Cidades parcialmente interditada. Já em Cascavel, o zoológico municipal precisou ser fechado após a queda de galhos e árvores, com previsão de reabertura apenas para o próximo fim de semana.

Situação do fornecimento de energia elétrica

A Copel informou que mobilizou equipes de eletricistas desde a noite de sábado para atuar na rede elétrica. O pico da tempestade, ocorrido por volta das 22h30, gerou cerca de 308,7 mil desligamentos em todo o estado.

A região Sudoeste foi a mais afetada, com 91,6 mil ocorrências. Em Nova Prata do Iguaçu, os ventos atingiram a marca de 140 km/h. Em Foz do Iguaçu, o número de unidades sem energia chegou a 28 mil, mas foi reduzido para 4 mil após o trabalho das equipes.

Esforço conjunto durante o domingo eleitoral

O Centro de Operações da Copel mantém uma atuação conjunta com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e o Simepar neste domingo. O objetivo é priorizar o atendimento aos locais de votação e garantir que o sistema elétrico seja normalizado.

As equipes seguem nas ruas priorizando a reconstrução da infraestrutura danificada. A companhia reforça que os trabalhos de reparo prosseguirão ininterruptamente até que todos os consumidores tenham o serviço restabelecido.

FAQ – Perguntas Frequentes

1. Qual foi a velocidade máxima dos ventos registrada?

Os ventos chegaram a 140 km/h em Nova Prata do Iguaçu, conforme dados da Copel.

2. Quantos consumidores ficaram sem energia no Paraná?

A Copel registrou 308,7 mil desligamentos em todo o estado devido aos temporais.

3. Houve feridos durante a tempestade?

Não há registros de pessoas feridas, apesar dos danos em marquises e quedas de estruturas.

4. Como está a situação do zoológico de Cascavel?

O local precisou ser fechado por questões de segurança devido à queda de árvores e galhos, com retorno previsto para o próximo fim de semana.

5. As eleições foram afetadas pelos cortes de luz?

A Copel trabalha em conjunto com o TRE para garantir que os pontos de votação recebam atendimento prioritário e não sofram interrupções duradouras.