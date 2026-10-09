Colisão entre Celta e Corsa no bairro Cancelli, em Cascavel

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Uma colisão entre um Celta e um Corsa foi registrada no bairro Cancelli, em Cascavel, no final da tarde de sexta-feira, 9 de outubro de 2026, segundo a CGN.
segundo CGN, o acidente causou apenas danos materiais em ambos os veículos e nenhum dos envolvidos ficou ferido; os carros seriam recolhidos por um guincho particular.
A CGN informou que a ocorrência foi registrada no bairro Cancelli e que a matéria foi Atualizado em 09/10/2026 às 18:03. Não há informações adicionais sobre as circunstâncias da colisão na fonte consultada.
Segundo a CGN, ambos os veículos apresentaram apenas danos materiais. A remoção estava prevista para ser feita por um guincho particular, conforme publicado.
Apesar do susto, nenhum dos envolvidos ficou ferido, de acordo com a CGN.