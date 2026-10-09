Unidade da Funai é alvo de ataque com explosivos em Terra Indígena no Paraná

Ataque criminoso contra a unidade da Funai localizada na Terra Indígena São Jerônimo, no Paraná, mobiliza autoridades federais após uso de explosivos.

Uma unidade da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) foi alvo de um ataque na noite da última quinta-feira (8), conforme informação divulgada pela Agência Brasil. O prédio, que funciona como Unidade Técnica Local (UTL), está situado dentro da Terra Indígena São Jerônimo, no Paraná.

De acordo com o Ministério dos Povos Indígenas e a própria Funai, criminosos utilizaram artefatos explosivos para danificar a estrutura do edifício. O local é habitado por cerca de 670 pessoas, incluindo os povos Guarani Ñandeva, Kaingang e Xetá, que agora lidam com o impacto da violência na região.

Embora o ataque tenha causado danos materiais significativos, como janelas quebradas e destroços espalhados pela entrada da unidade, as autoridades confirmaram que não houve feridos. O episódio gerou grande preocupação entre os servidores e as comunidades locais que dependem da assistência da fundação.

Investigação e resposta das autoridades

Após a depredação, a Funai registrou um boletim de ocorrência para apurar a autoria do crime. O Ministério dos Povos Indígenas informou que a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foram acionadas para realizar uma investigação rigorosa e identificar os responsáveis pelo atentado.

Em nota oficial, os órgãos federais destacaram que o Estado Brasileira não irá se intimidar com tentativas de coação.

Indignação da presidência da Funai

A presidenta da Funai, Lucia Alberta Baré, utilizou suas redes sociais para manifestar indignação com o ocorrido. Ela classificou a ação como um ato de extremistas que se posicionam contra os direitos dos povos originários e as demarcações de terras indígenas no Brasil.

Baré ressaltou que, apesar da ausência de vítimas, o clima entre os colaboradores da unidade é de medo. Ela enfatizou que a violência contra servidores públicos e a depredação de patrimônio da União são inadmissíveis e que a instituição busca segurança para continuar seus trabalhos nas áreas protegidas.

FAQ

O que aconteceu com a unidade da Funai no Paraná?

O prédio da Unidade Técnica Local foi alvo de um ataque com artefatos explosivos na noite de quinta-feira (8), resultando em danos à estrutura do edifício.

Houve feridos no atentado?

Não, o Ministério dos Povos Indígenas e a Funai confirmaram que, apesar da depredação, não houve registro de feridos.

Quais órgãos estão investigando o caso?

A Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foram acionadas para apurar o crime e identificar os responsáveis.

Quem vive na Terra Indígena São Jerônimo?

O território abriga cerca de 670 pessoas de três povos distintos: os Guarani Ñandeva, os Kaingang e os Xetá.

Qual foi a reação da presidência da Funai?

A presidenta Lucia Alberta Baré declarou que o ataque é inadmissível e afirmou que a instituição não aceitará ameaças ou tentativas de coação contra seus servidores.