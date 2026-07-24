Começa nesta segunda (27) o pagamento de benefícios e auxílios referentes ao mês de julho — Instituto Nacional do Seguro Social

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O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar, nesta segunda-feira (27), benefícios e auxílios referentes ao mês de julho. As datas seguem o calendário de pagamento de 2026, já divulgado. É de extrema importância que os beneficiários estejam atentos ao dia que irão receber.
O cidadão deve verificar o número final do cartão de benefício para verificar a data de pagamento, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Por exemplo, se o número do benefício for 0108-4, o dígito final a ser considerado é o 8.
Os pagamentos de até um salário mínimo começam nesta segunda, 27 de julho, e estão previstos para terminar no dia 7 de agosto. Os benefícios acima de um salário mínimo começarão a ser pagos no dia 3 de agosto e também estão previstos para encerrar no dia 7. Seguem abaixo todas as datas:
Calendário para quem ganha até 1 salário mínimo:
|Final 1
|27/julho
|Final 2
|28/julho
|Final 3
|29/julho
|Final 4
|30/julho
|Final 5
|31/julho
|Final 6
|3/agosto
|Final 7
|4/agosto
|Final 8
|5/agosto
|Final 9
|6/agosto
|Final 0
7/agosto
Calendário para quem ganha acima de 1 salário mínimo:
|Final 1 e 6
|3/agosto
|Final 2 e 7
|4/agosto
|Final 3 e 8
|5/agosto
|Final 4 e 9
|6/agosto
|Final 5 e 0
|7/agosto
Clique AQUI para conferir o calendário anual de pagamentos de 2026.
Para consultar o número do cartão do benefício, acesse o site ou aplicativo Meu INSS, e clique no serviço “extrato de pagamento”. Também é possível obter a informação pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.
Texto: Ascom
Fonte do Artigo
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