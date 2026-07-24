Começa nesta segunda (27) o pagamento de benefícios e auxílios referentes ao mês de julho — Instituto Nacional do Seguro Social

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar, nesta segunda-feira (27), benefícios e auxílios referentes ao mês de julho. As datas seguem o calendário de pagamento de 2026, já divulgado. É de extrema importância que os beneficiários estejam atentos ao dia que irão receber.

O cidadão deve verificar o número final do cartão de benefício para verificar a data de pagamento, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Por exemplo, se o número do benefício for 0108-4, o dígito final a ser considerado é o 8.

Os pagamentos de até um salário mínimo começam nesta segunda, 27 de julho, e estão previstos para terminar no dia 7 de agosto. Os benefícios acima de um salário mínimo começarão a ser pagos no dia 3 de agosto e também estão previstos para encerrar no dia 7. Seguem abaixo todas as datas:

Calendário para quem ganha até 1 salário mínimo:

Final 1 27/julho Final 2 28/julho Final 3 29/julho Final 4 30/julho Final 5 31/julho Final 6 3/agosto Final 7 4/agosto Final 8 5/agosto Final 9 6/agosto Final 0 7/agosto

Calendário para quem ganha acima de 1 salário mínimo:

Final 1 e 6 3/agosto Final 2 e 7 4/agosto Final 3 e 8 5/agosto Final 4 e 9 6/agosto Final 5 e 0 7/agosto

Clique AQUI para conferir o calendário anual de pagamentos de 2026.

Para consultar o número do cartão do benefício, acesse o site ou aplicativo Meu INSS, e clique no serviço “extrato de pagamento”. Também é possível obter a informação pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Texto: Ascom