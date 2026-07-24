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Começa nesta segunda (27) o pagamento de benefícios e auxílios referentes ao mês de julho — Instituto Nacional do Seguro Social

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Começa nesta segunda (27) o pagamento de benefícios e auxílios referentes ao mês de julho — Instituto Nacional do Seguro Social

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar, nesta segunda-feira (27), benefícios e auxílios referentes ao mês de julho. As datas seguem o calendário de pagamento de 2026, já divulgado. É de extrema importância que os beneficiários estejam atentos ao dia que irão receber.

O cidadão deve verificar o número final do cartão de benefício para verificar a data de pagamento, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Por exemplo, se o número do benefício for 0108-4, o dígito final a ser considerado é o 8.

Os pagamentos de até um salário mínimo começam nesta segunda, 27 de julho, e estão previstos para terminar no dia 7 de agosto. Os benefícios acima de um salário mínimo começarão a ser pagos no dia 3 de agosto e também estão previstos para encerrar no dia 7. Seguem abaixo todas as datas:

Calendário para quem ganha até 1 salário mínimo:

Final 1 27/julho
Final 228/julho
Final 329/julho
Final 430/julho
Final 531/julho
Final 63/agosto
Final 74/agosto
Final 85/agosto
Final 96/agosto
Final 0

7/agosto

Calendário para quem ganha acima de 1 salário mínimo:

Final 1 e 63/agosto
Final 2 e 74/agosto
Final 3 e 85/agosto
Final 4 e 96/agosto
Final 5 e 07/agosto

Clique AQUI para conferir o calendário anual de pagamentos de 2026.

Para consultar o número do cartão do benefício, acesse o site ou aplicativo Meu INSS, e clique no serviço “extrato de pagamento”. Também é possível obter a informação pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Texto: Ascom

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Corinthia Mes

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