Polícia Civil prende em flagrante dupla suspeita de furto qualificado em Agrocafeeira

Na manhã desta quinta-feira, 23 de julho de 2026, a Polícia Civil de Matelândia prendeu em flagrante dois indivíduos suspeitos de furto qualificado em Matelândia, especificamente no Distrito de Agrocafeeira. O crime ocorreu na tarde do dia anterior, 22 de julho, quando a vítima teve R$ 2.000,00 furtados de seu caminhão enquanto almoçava em um restaurante da região.

Assim que foi comunicado sobre o furto qualificado em Matelândia, a equipe da 46ª Delegacia Regional de Polícia iniciou diligências imediatas. Os policiais analisaram imagens de monitoramento, cruzaram dados em sistemas policiais e realizaram levantamento de inteligência, o que permitiu identificar o veículo utilizado na ação criminosa e o deslocamento dos suspeitos para Medianeira.

Já nas primeiras horas desta quinta-feira, os investigadores foram até Medianeira, onde localizaram e abordaram o primeiro suspeito, que estava com o carro usado no crime. O segundo investigado também foi encontrado logo em seguida, e em seu quarto estavam as roupas compatíveis com as usadas durante o furto.

Com as provas reunidas e a situação de flagrante, os dois suspeitos foram presos e encaminhados à 46ª Delegacia Regional de Polícia de Matelândia para as providências cabíveis.