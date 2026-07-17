Comitê da Fifa analisará manifestação de jogadores da Argentina com bandeira das Malvinas na semifinal contra a Inglaterra

O Comitê Disciplinar independente da FIFA comunicou ao GLOBO, nesta quinta-feira, que analisará a manifestação política dos jogadores da Argentina erguendo uma bandeira com os dizeres ‘As Malvinas são argentinas’ após a vitória da seleção sobre a Inglaterra por 2 a 1, na semifinal da Copa do Mundo, em Atlanta. A entidade proibe manifestações de caráter político em seus torneios.

“Como é procedimento padrão, o Comitê Disciplinar independente da FIFA está atualmente analisando os relatórios da partida e considerando as circunstâncias relevantes antes de decidir sobre possíveis medidas adicionais com base no Código Disciplinar da FIFA”, respondeu a entidade ao GLOBO.

O Comitê não deixou claro se haverá punição ou não, mas evidenciou que a análise é um procedimento padrão.

O gesto pode ser enquadrado como manifestação de caráter político, o que é vedado pelo regulamento da Fifa e pelas Leis do Jogo da International Football Association Board (IFAB). As normas determinam que equipamentos, faixas e outros materiais utilizados durante partidas não podem conter mensagens políticas, religiosas ou pessoais. Em caso de infração, a entidade prevê sanções aos atletas e/ou à seleção envolvida.

Além das Leis do Jogo, o Código de Conduta para Estádios da Fifa também proíbe a entrada e a exibição de faixas, bandeiras e outros materiais considerados de natureza política, ofensiva ou discriminatória durante as competições organizadas pela entidade.

As medidas disciplinares que podem ser aplicadas pela entidade variam de apenas um aviso à advertência, multa, devolução de prêmios e até mesmo a retirada de títulos. Outra punição que pode ocorrer é a ordem para cumprir uma obrigação financeira decorrente ou existente no contexto de um processo judicial.

A faixa faz referência a Guerra das Malvinas, que, em 1982, envolveu Argentina e Inglaterra na disputa pela soberania do arquipélago que fica na costa do país sul-americano, mas era ocupado pelos britânicos. O exército argentino tentou tomar as ilhas, mas foi derrotado, com quase 650 soldados mortos — também morreram 255 soldados ingleses e 3 civis.

Jogadores da Argentina com faixa sobre as Malvinas após vitória sobre a Inglaterra na Copa do Mundo — Foto: Paul ELLIS / AFP

Após a vitória sobre a Inglaterra, que levou a Argentina para a final da Copa do Mundo, um grupo de jogadores da Argentina pegou a faixa, que estava na arquibancada, e comemorou a classificação. Entre os jogadores estavam Lisandro Martinez, Lo Celso e Otamendi. Depois, a faixa foi colocada no gramado do estádio e, posteriormente, Enzo Fernández entregou a faixa para um membro do estafe da seleção argentina.

Giovani Lo Celso coloca faixa sobre Ilhas Malvinas no gramado do Estádio de Atlanta após vitória da Argentina — Foto: Jewel SAMAD / AFP

O zagueiro Lisandro Martínez também pegou um instrumento musical e os jogadores voltaram a provocar os ingleses com a tradicional música que diz “quem não salta, é um inglês”, enquanto todos pulavam. Além disso, os argentinos também cantaram outra música que fala em “1 minutos de silêncio para os ingleses que estão mortos”.

O meia Leandro Paredes não fugiu da polêmica quando perguntado.

— Sempre serão argentinas — disse Leandro Paredes ao canal Telefe.

Já em resposta à TyC Sports, ele comentou:

— Estávamos conscientes de que não era somente uma partida de futebol — disse Paredes à TyC Sports. Ele prosseguiu, relembrando: — É uma parte triste de nossa história, sabíamos que também jogaríamos por eles (mortos na guerra).

Com a vitória sobre a Inglaterra, a Argentina vai encarar a Espanha no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey, nas final da Copa do Mundo.

Em 2014 a seleção já havia feito este ato. O último amistoso da Argentina antes da Copa no Brasil não levava a campo grandes craques diante da pouco expressiva Eslovênia, mas o 2 a 0 ficou apagado diante do protesto. Os jogadores argentinos também levaram para a partida uma faixa, onde se lia “As Malvinas são Argentinas”.