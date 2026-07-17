O dono das pegadas ao contrário: Brasil celebra o Dia do Curupira

Poucos personagens do folclore brasileiro são tão conhecidos quanto o Curupira. Com cabelos avermelhados e os famosos pés voltados para trás, ele é lembrado nesta sexta-feira (17), data dedicada ao guardião das florestas e dos animais silvestres.

Segundo a tradição popular, o Curupira usa as pegadas invertidas para confundir caçadores e invasores da mata. Quem tenta explorar a floresta de forma predatória corre o risco de se perder em trilhas sem fim ou ser alvo das travessuras do protetor da natureza.

Muito antes de aparecer nos livros escolares, a lenda já fazia parte da cultura dos povos indígenas brasileiros. O personagem foi citado ainda no século XVI pelo padre José de Anchieta, tornando-se um dos registros mais antigos do folclore nacional.

Mais do que uma figura mística, o Curupira também passou a simbolizar a necessidade de preservar os recursos naturais. Em tempos de debates sobre desmatamento, queimadas e conservação ambiental, a antiga lenda continua atual ao lembrar, de forma simbólica, que a floresta precisa ser protegida.

Entre mitos e histórias transmitidas de geração em geração, o personagem permanece como um dos maiores ícones da cultura popular brasileira, provando que algumas pegadas, mesmo apontando para trás, continuam conduzindo importantes reflexões sobre o futuro.