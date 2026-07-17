O dono das pegadas ao contrário: Brasil celebra o Dia do Curupira

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Poucos personagens do folclore brasileiro são tão conhecidos quanto o Curupira. Com cabelos avermelhados e os famosos pés voltados para trás, ele é lembrado nesta sexta-feira (17), data dedicada ao guardião das florestas e dos animais silvestres.
Segundo a tradição popular, o Curupira usa as pegadas invertidas para confundir caçadores e invasores da mata. Quem tenta explorar a floresta de forma predatória corre o risco de se perder em trilhas sem fim ou ser alvo das travessuras do protetor da natureza.
Muito antes de aparecer nos livros escolares, a lenda já fazia parte da cultura dos povos indígenas brasileiros. O personagem foi citado ainda no século XVI pelo padre José de Anchieta, tornando-se um dos registros mais antigos do folclore nacional.
Mais do que uma figura mística, o Curupira também passou a simbolizar a necessidade de preservar os recursos naturais. Em tempos de debates sobre desmatamento, queimadas e conservação ambiental, a antiga lenda continua atual ao lembrar, de forma simbólica, que a floresta precisa ser protegida.
Entre mitos e histórias transmitidas de geração em geração, o personagem permanece como um dos maiores ícones da cultura popular brasileira, provando que algumas pegadas, mesmo apontando para trás, continuam conduzindo importantes reflexões sobre o futuro.
Home Page – Início
Fonte do Artigo
See more: The Global Track