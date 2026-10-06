A trajetória da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo consolidou-se como um pilar cultural essencial, democratizando o acesso a filmes de diversos países e revelando talentos globais ao público brasileiro.

Desde a sua criação em 1977, o evento rompeu barreiras geográficas e culturais, funcionando como uma janela para o mundo em um período marcado pela censura. A iniciativa, que começou de forma modesta no Museu de Arte de São Paulo (Masp), tornou-se uma referência incontornável para a cinefilia no Brasil.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, a trajetória da mostra é marcada por momentos memoráveis e pelo esforço contínuo de trazer produções fora do circuito comercial para as telas Paulista, permitindo o encontro direto entre criadores e o público.

O início de uma aventura cinematográfica

A Primeiro edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo aconteceu em outubro de 1977, organizada pelo crítico Leon Cakoff. O evento integrou as comemorações dos 30 anos do Masp e, apesar da divulgação limitada na época, atraiu mais de 15 mil espectadores em 11 dias de exibição.

Vanda Sanae Hamanaka Serizawa, que acompanha o festival desde a estreia, descreve o período como uma época de alumbramento. Ela destaca que, mesmo sob a ditadura e a censura, o evento conseguiu prosperar, oferecendo um contato valioso com linguagens e comportamentos de outras partes do mundo que não chegavam aos Cinema comerciais.

Revelando talentos como Quentin Tarantino

O poder de descoberta do festival é um dos seus maiores legados. Em 1992, durante a 16ª edição, o jornalista Ubiratan Brasil presenciou uma sessão quase vazia no Masp. O filme era Cães de Aluguel, e o diretor, até então um desconhecido Quentin Tarantino, estava presente na sala conversando com os poucos espectadores.

Segundo o jornalista, esse episódio exemplifica a essência da mostra: trazer boas surpresas que se confirmariam no futuro. O festival permitiu que o público paulista tivesse acesso a obras de cineastas renomados como Wim Wenders, Pedro Almodóvar e Manoel de Oliveira, quebrando a hegemonia dos blockbusters americanos.

Meio século de resistência e inovação

Ao completar 50 edições, a mostra acumula a exibição de 11.692 filmes de 8.474 cineastas. A diretora do festival, Renata de Almeida, ressalta que o segredo da longevidade é a capacidade de adaptação, sendo elástica para organizar eventos grandiosos ou formatos menores conforme a necessidade e o patrocínio disponível.

Mesmo durante a pandemia, o evento não interrompeu suas atividades, reinventando-se através de exibições online e drive-ins. Para esta edição comemorativa, a mostra preparou uma programação robusta com 380 filmes de 93 países, além de exposições, debates e lançamentos de livros sobre a sua própria história.

A experiência de viver o cinema

Muito além das telas, o festival criou uma verdadeira confraria de afetos. Frequentadores assíduos, conhecidos como mostreiros, relatam que o evento é uma usina de ideias e um ponto de encontro essencial para a formação de novos críticos e diretores, que antes da internet tinham na mostra sua única fonte de contato com o cinema mundial.

Para os organizadores e o público, manter a experiência de assistir a um filme em uma sala de cinema é um dos principais diferenciais da mostra. Em um mundo cada vez mais habituado a telas de celulares e tablets, o festival reafirma a importância do encontro presencial e da descoberta coletiva de novas narrativas.

Perguntas frequentes (FAQ)

Qual foi o objetivo da Primeiro Mostra de Cinema em 1977?A Primeiro edição integrou as comemorações dos 30 anos de fundação do Museu de Arte de São Paulo (Masp) e foi organizada pelo crítico Leon Cakoff.

Quantos filmes a Mostra exibiu ao longo de seus 50 anos?

Durante as cinco décadas de existência, o festival já exibiu 11.692 filmes de 8.474 cineastas de diversos países do mundo.

Como a Mostra se adaptou durante a pandemia?

O evento não foi interrompido e se reinventou adotando o modo de exibição online e sessões em formato drive-in para manter o acesso do público.

Quem são alguns dos cineastas que já participaram do festival?

Nomes como Quentin Tarantino, Wim Wenders, Pedro Almodóvar, Manoel de Oliveira, Amos Gitai e Jafar Panahi já apresentaram seus filmes na mostra.

O que está programado para a edição de 50 anos?

A edição comemorativa exibe 380 filmes de 93 países, além de promover exposições, shows, debates e o lançamento de livros sobre a trajetória do evento.