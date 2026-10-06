Tio de Guilherme Boulos morre após ser atropelado durante discussão no trânsito em São Paulo

Tio de Guilherme Boulos, Carlos Boulos, 80, morreu três dias após ser atropelado na avenida 23 de Maio; motorista foi indiciado por homicídio doloso.

Carlos Boulos, 80, tio do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL), morreu na madrugada de terça-feira, 6 de outubro de 2026, três dias depois de ter sido atropelado após uma discussão de trânsito na avenida 23 de Maio, na região central de São Paulo, segundo a Agência Estado, em publicação da CGN.

segundo CGN, o atropelamento ocorreu na noite de sábado, 3 de outubro de 2026. Carlos, que era dentista, dirigia uma caminhonete Hilux preta, parou na avenida, saiu do veículo e tentou conversar com o motorista do carro parado atrás; nesse momento o carro avançou sobre ele, ele caiu no chão e bateu a cabeça.

Circunstâncias do atropelamento

segundo CGN da Agência Estado, reproduzida pela CGN, o incidente começou quando a caminhonete de Carlos parou na avenida e ele saiu do veículo para falar com o motorista que seguia atrás. Testemunhas registraram imagens do momento que foram recolhidas pela Policial.

Investigação e indiciamento

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que o motorista prestou depoimento e foi indiciado por homicídio doloso. O caso é investigado pelo 5º Distrito Policial (Aclimação). A Policial informou ainda que recolheu gravações feitas por testemunhas e usou as imagens para rastrear a placa do veículo, e trabalha para concluir o inquérito e encaminhá-lo ao Poder Judiciário.

Versão da defesa

O advogado Natan Tolintino, que representa o motorista identificado como Amilton Juscelino Rodrigues, 61, afirmou que a família do cliente tentava se afastar de uma situação que considerou ameaçadora para proteger a mulher, o filho e o próprio Amilton, sem intenção de atingir o dentista. De acordo com a defesa, Amilton e a família voltavam do Hospital Cema quando, segundo depoimentos dos familiares, Carlos teria buzinado, dado farol alto e “jogado” a Hilux contra o carro deles, um Pálio; depois Carlos teria descido do veículo muito nervoso, o que assustou a família.

Tolintino disse: “A dinâmica do ocorrido deverá ser esclarecida pelas imagens, pela perícia e pelos demais elementos da investigação”. A assessoria de Guilherme Boulos não quis comentar, informou a reportagem.