Como preparar o celular para uma viagem internacional

O celular concentra o cartão de embarque, a reserva do hotel, os mapas e o banco. Descobrir no destino que o aparelho está bloqueado para outra operadora já é inconveniente. Perdê-lo sem backup nem localização ativada é muito pior.

A preparação pode ser feita em uma noite, mas algumas etapas – como o desbloqueio pela operadora ou a recuperação de uma conta – podem demorar. Comece alguns dias antes do voo.

Confirme se o aparelho funcionará no destino

Primeiro, descubra se o celular aceita uma linha de outra operadora. No iPhone, abra Ajustes > Geral > Sobre e procure “Bloqueio de Operadora”. A indicação “Sem restrições” confirma o desbloqueio. A Apple informa que somente a operadora atual pode liberar um aparelho bloqueado, e o processo pode levar alguns dias.

No Android, o caminho muda conforme a marca. Consulte a operadora ou teste um SIM de outra empresa. Um celular bloqueado pode rejeitar um chip físico estrangeiro ou eSIM de outro fornecedor.

Compatibilidade com eSIM varia por modelo, país de fabricação e operadora. A opção “Adicionar eSIM” ou um EID nas informações do aparelho é um bom sinal, mas consulte a lista oficial do fabricante. Dual SIM pode significar dois chips físicos, um chip e um eSIM ou dois eSIMs ativos.

Há ainda as frequências de rede. Um aparelho pode aceitar o chip e, mesmo assim, ter cobertura limitada se não suportar as bandas usadas no destino. A Anatel explica essa relação entre tecnologia, radiofrequência e operadora. Verifique o modelo exato do telefone, não apenas o nome da linha.

Por fim, atualize o sistema operacional e os aplicativos essenciais. Faça isso em casa, com Wi-Fi estável, e reinicie o aparelho. Uma atualização grande no aeroporto consome tempo, bateria e dados.

Escolha a internet antes de embarcar

As opções comuns são roaming da operadora brasileira, SIM local e eSIM de viagem. O roaming preserva a linha habitual, mas preço, franquia e países incluídos dependem do plano. Um SIM local pode compensar em estadias longas. O eSIM é prático para chegar conectado, se o aparelho for compatível.

Compare custo total, dados, validade, recarga e uso como roteador. Muitos eSIMs de viagem fornecem apenas internet; chamadas e SMS continuam na linha brasileira. Confira quando a validade começa, pois isso muda entre os planos.

Instale o eSIM no Brasil conforme a regra do fornecedor. Dê nomes claros às linhas, defina o eSIM como linha de dados e desative a troca automática. Mantenha o roaming da linha brasileira desligado, salvo se o pacote cobrir o destino. Assim, o telefone não volta silenciosamente para a linha mais cara.

Baixe mapas offline e reduza atualizações em segundo plano, backup de fotos e reprodução automática. Use o painel de consumo para identificar os aplicativos que mais gastam dados.

Prepare-se para perda ou roubo

Faça um backup e confirme se ele terminou. Abra alguns arquivos pela conta em outro dispositivo; uma opção marcada como “ativa” não prova que a cópia está completa. Guarde códigos de recuperação fora do celular.

Use código de bloqueio forte e biometria. Oculte as notificações na tela bloqueada para não expor mensagens e códigos de autenticação. Ative também o PIN do SIM, se disponível.

No Android, configure o Localizador; no iPhone, ative o Buscar. Teste o acesso pelo navegador antes da viagem e confira se o aparelho aparece na conta certa. O Google detalha os requisitos para localizar, proteger ou apagar um dispositivo Android perdido. Anote também o IMEI e os canais da operadora e do seguro, caso existam.

Se o telefone desaparecer, tente localizá-lo de um lugar seguro. Marque-o como perdido, bloqueie a linha e encerre sessões sensíveis. Considere o apagamento remoto quando a recuperação parecer improvável.

Redes públicas e VPN no celular

Desative a conexão automática a redes abertas e confirme o nome do Wi-Fi com o estabelecimento. O HTTPS protege o conteúdo entre navegador e servidor, mas uma rede desconhecida ainda pode levar a páginas falsas. Para acessar o banco ou documentos importantes, prefira dados móveis quando possível.

A Cartilha de Segurança para a Internet do CERT.br recomenda cuidado com redes Wi-Fi públicas, sistemas atualizados, backup e bloqueio remoto. Também vale remover redes salvas depois de usá-las para impedir reconexões futuras.

Uma VPN cifra a conexão entre o celular e o servidor do provedor e substitui o endereço IP público visto pelos sites. Como esse provedor passa a intermediar o tráfego, sua forma de tratar dados importa. Ao comparar VPNs com política sem registros, observe se a alegação foi auditada de forma independente, se há kill switch e se o aplicativo funciona de maneira estável no seu sistema. Instale, faça login e teste a VPN antes de sair de casa.

A VPN não corrige uma página de phishing nem protege um celular infectado. Continue usando aplicativos oficiais, autenticação multifator e atenção aos endereços abertos no navegador.

Deixe os aplicativos prontos

Instale somente o que será usado: companhia aérea, hospedagem, mapas, tradutor, transporte local e banco. Confira os serviços disponíveis no destino, abra cada aplicativo e verifique como o login funcionará sem a linha brasileira.

Salve offline o endereço da hospedagem, o contato do seguro, passagens e reservas. Uma cópia impressa dos documentos principais ajuda se o celular ficar sem bateria. Não guarde fotos desnecessárias de cartões na galeria.

Leve carregador, adaptador de tomada, cabo confiável e bateria externa na bagagem de mão. Antes de sair, verifique espaço livre para fotos e downloads. O objetivo não é encher o telefone de aplicativos de viagem, mas garantir que as poucas funções necessárias já estejam configuradas.

Uma última verificação no aeroporto

Confira backup, localização remota, código de bloqueio, plano de dados e acesso às reservas. Veja se os contatos de emergência também estão disponíveis fora do celular. Depois do pouso, selecione manualmente a linha de dados planejada e confirme o consumo antes de começar a navegar.

Dez minutos de teste em casa evitam a maior parte dos problemas previsíveis. O que exige a operadora, recuperação de conta ou suporte técnico, deve ser resolvido enquanto você ainda tem outra conexão e tempo para pedir ajuda.