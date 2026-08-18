Ancelotti reformula a seleção brasileira para 2030

Em 3 de agosto de 2026, foram divulgados detalhes do novo ciclo da seleção brasileira. O trabalho começou após a eliminação precoce da equipe na Copa do Mundo, e Carlo Ancelotti seguirá à frente da reformulação. Seu contrato com a CBF vai até 2030, apesar do interesse da seleção italiana no treinador.

Quem já se despediu da seleção

Dos 26 jogadores convocados para o último torneio, cerca de 20 devem permanecer no novo projeto. Seis já anunciaram a aposentadoria da seleção: Neymar, Casemiro, Danilo, Weverton, Alex Sandro e Fabinho. São jogadores que participaram dos últimos três ciclos do Brasil, e suas saídas abrem espaço para aqueles que deverão assumir papéis de destaque nos próximos quatro anos.

A situação de outros três jogadores ainda não foi definida. Alisson, Ederson e Marquinhos aguardam conversas individuais com a comissão técnica, e cada caso será analisado separadamente. Aparentemente, a comissão pretende renovar gradualmente o setor de goleiros e o centro da defesa, enquanto promoveu uma mudança imediata entre os jogadores de linha. Em uma seleção que costuma fazer alterações pontuais, seis despedidas e três situações em aberto ao mesmo tempo representam um cenário pouco comum.

Novos líderes e o futuro capitão

A base da equipe renovada será formada por Éder Militão, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Raphinha e Vinícius Júnior. Bruno Guimarães é cotado para se tornar o futuro capitão, enquanto Raphinha e Vinícius aparecem como os candidatos seguintes a usar a braçadeira.

A ordem de sucessão importa tanto quanto os próprios nomes. A comissão técnica não prepara apenas uma troca pontual de capitão, mas uma sequência de líderes para os próximos ciclos, evitando que cada mudança de referência no vestiário provoque uma crise a cada dois ou três anos.

Reservas e a nova geração

O grupo ampliado inclui Bremer, Matheus Cunha, Igor Thiago, João Pedro, Ederson, Luis Henrique, Gabriel Martinelli e Wesley. A média de idade dessa parte do elenco fica em torno dos 26 anos. Trata-se de uma geração de transição entre os jogadores mais experientes e os mais jovens, e não apenas de um banco de reservas.

Entre esses jogadores há vários nomes conhecidos. Clubes e provedores de jogos costumam lançar slots temáticos com a imagem de atletas desse nível e símbolos de suas equipes, uma prática comum na indústria dos cassinos online. Uma linha semelhante de jogos também aparece de tempos em tempos no Rollingslots Casino, e no site https://rollingslots-pl33.com/ são lançados regularmente slots temáticos ligados a grandes torneios de futebol e Copas do Mundo.

A nova geração é liderada por Estêvão, Rayan, Andrey Santos, Vitor Reis e Endrick. Esse grupo precisará acumular experiência e tempo de jogo até 2030.

Um modelo para todas as categorias

A pedido de Ancelotti, a CBF pretende unificar o modelo de jogo das seleções de base e da equipe principal. O objetivo é fazer com que o jogador que estreia na seleção principal já conheça os princípios táticos adotados. Na prática, todas as categorias, das equipes juvenis ao elenco profissional, terão orientações comuns para as fases defensiva e ofensiva.

A Copa América como primeiro teste

O primeiro grande teste do novo projeto será a Copa América de 2028. A comissão técnica espera avaliar no torneio como a combinação entre os novos líderes e a geração mais jovem funciona em uma competição de alto nível.

O principal objetivo é mais amplo e está mais distante: disputar efetivamente o título da Copa do Mundo de 2030. A competição terá uma edição comemorativa, com os principais jogos realizados na Espanha, em Portugal e no Marrocos. Algumas partidas também serão disputadas na América do Sul para celebrar o centenário da primeira Copa do Mundo. O Brasil terá quatro anos para preparar o novo elenco para essa data. Para Ancelotti, será também um teste pessoal: seu contrato cobre exatamente esse ciclo, sem intervalo até o Mundial seguinte.