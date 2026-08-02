Como Tom Holland e Zendaya se apaixonaram nos bastidores de ‘Homem-Aranha’

“Acho que, como grande parte do nosso trabalho é em Los Angeles, o Reino Unido não pode ser um lar permanente agora. Mas ele definitivamente se tornou um lar para mim. Quando vou ao Reino Unido, não me sinto mais uma visitante. Entendo a gíria britânica, a cultura e sei que uma ‘boa xícara de chá’ resolve tudo. Realmente parece que estou voltando para casa, e eu amo as pessoas de lá”, afirmou.