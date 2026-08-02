Irã e Omã avançam em protocolo de navegação no Estreito de Ormuz, diz agência estatal

As negociações entre o Irã e Omã para estabelecer um protocolo de navegação no Estreito de Ormuz estão em fase final, segundo autoridades iranianas citadas pela agência estatal IRNA. O objetivo é estabelecer mecanismos para supervisionar e coordenar o tráfego marítimo e garantir a passagem segura de navios pelo estreito.

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, afirmou que Teerã está trabalhando com Omã, outro país costeiro do Estreito de Ormuz, para estabelecer regras que permitam a passagem segura de embarcações mesmo em períodos de paz.

Segundo ele, o protocolo não tem como objetivo impor restrições, mas facilitar o trânsito e oferecer melhores serviços aos navios.

A informação ganha relevância após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que cancelou ataques planejados contra o Irã para dar mais tempo à diplomacia.

Segundo o Financial Times, um possível acordo em discussão incluiria a reabertura do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas para o transporte mundial de petróleo.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado