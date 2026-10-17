Concurso do Detran-PR terá 100 vagas para Agentes e Analistas de Trânsito

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O Detran do Paraná anunciou um concurso público com 100 vagas para Agentes e Analistas de Trânsito, que será o primeiro processo seletivo do órgão em 20 anos, conforme informou o Governo do Paraná.
A portaria que estabelece as regiões de concorrência, a distribuição das vagas e a abrangência territorial do certame foi publicada na sexta-feira (16).
Segundo a portaria, a divisão das vagas para o cargo de Agente de Trânsito é a seguinte:
De acordo com o Governo do Paraná, o Agente de Trânsito exerce atividades técnicas, Administrativa, operacionais e fiscalizatórias relacionadas às competências legais do Detran-PR, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.
O cargo inclui, entre outras funções, analisar, instruir, acompanhar, fiscalizar e subsidiar processos administrativos ligados à habilitação de condutores, registro e licenciamento de veículos, infrações e penalidades, entidades credenciadas, identificação veicular, segurança viária, sinalização e educação para o trânsito.
O Perfil Profissiográfico do cargo, que deve embasar o edital, está em fase final de aprovação e prevê exigência de ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior, em situação regular.
O edital será elaborado em conjunto com a Fundaseg, que ficará responsável pela contratação da banca e pela publicação do documento nos próximos meses, conforme a portaria.
A mesma portaria prevê que vagas adicionais eventualmente autorizadas durante o prazo de validade do concurso — que, segundo a norma, deve ser de dois anos — poderão ser distribuídas entre as regiões de concorrência por ato próprio da autarquia.