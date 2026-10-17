Concurso do Detran-PR terá 100 vagas para Agentes e Analistas de Trânsito

Portaria define 25 vagas para Curitiba e Região Metropolitana, 69 para o Interior e 6 cargos administrativos; edital será elaborado com a Fundaseg e validade é prevista em dois anos.

O Detran do Paraná anunciou um concurso público com 100 vagas para Agentes e Analistas de Trânsito, que será o primeiro processo seletivo do órgão em 20 anos, conforme informou o Governo do Paraná.

A portaria que estabelece as regiões de concorrência, a distribuição das vagas e a abrangência territorial do certame foi publicada na sexta-feira (16).

Distribuição das vagas

Segundo a portaria, a divisão das vagas para o cargo de Agente de Trânsito é a seguinte:

25 vagas para Curitiba e Região Metropolitana;

69 vagas para o Interior do estado;

6 vagas para cargos administrativos na Sede Administrativa do Detran-PR, em Curitiba (administrador, contador, economista, engenheiro civil, médico e psicólogo).

Perfil e atribuições do Agente de Trânsito

De acordo com o Governo do Paraná, o Agente de Trânsito exerce atividades técnicas, Administrativa, operacionais e fiscalizatórias relacionadas às competências legais do Detran-PR, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.

O cargo inclui, entre outras funções, analisar, instruir, acompanhar, fiscalizar e subsidiar processos administrativos ligados à habilitação de condutores, registro e licenciamento de veículos, infrações e penalidades, entidades credenciadas, identificação veicular, segurança viária, sinalização e educação para o trânsito.

O Perfil Profissiográfico do cargo, que deve embasar o edital, está em fase final de aprovação e prevê exigência de ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior, em situação regular.

Próximos passos

O edital será elaborado em conjunto com a Fundaseg, que ficará responsável pela contratação da banca e pela publicação do documento nos próximos meses, conforme a portaria.

A mesma portaria prevê que vagas adicionais eventualmente autorizadas durante o prazo de validade do concurso — que, segundo a norma, deve ser de dois anos — poderão ser distribuídas entre as regiões de concorrência por ato próprio da autarquia.