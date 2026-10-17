Professora tentou conter atirador em escola de Oregon antes de pai armado matá-lo, diz polícia

Ataque em Silver Rail Elementary, em Bend, deixou três crianças e uma professora mortas; suspeito de 16 anos foi atingido por pai que entrou armado, diz BBC.

Uma professora tentou imobilizar um adolescente armado dentro de uma sala de aula na Silver Rail Elementary, em Bend (Oregon), antes que um pai que passava pelo local entrasse armado e matasse o suspeito, informou a BBC citando a polícia local.

O ataque

Segundo a polícia citada pela BBC, o suspeito, identificado como Griffin J John II, de 16 anos, abriu fogo no estacionamento e em seguida atirou através de uma janela para entrar numa sala de aula destinada a alunos com necessidades educacionais especiais. A mídia relata que ele teria disparado até 15 vezes dentro da sala.

Uma professora lançou o telefone celular antes de tentar agarrar e tirar a espingarda do adolescente, de acordo com relatos oficiais; a polícia afirmou que ela não ficou ferida e “quase certamente ajudou a evitar mais derramamento de sangue”.

As autoridades disseram ainda que o suspeito, que já havia frequentado a escola, tinha cerca de 44 cartuchos de espingarda no momento em que foi detido, conforme a BBC.

Intervenção, vítimas e feridos

Um pai de alunas da escola, que estava dirigindo nas proximidades após o almoço, viu o ataque, entrou no prédio armado com um revólver .40 calibre que estava legalmente oculto em seu veículo e atirou contra o suspeito “várias vezes”, informou a polícia à BBC. Autoridades não confirmaram formalmente o nome do homem; a família de Kaylub Giamanco disse a veículos dos EUA que ele foi quem interveio.

A polícia identificou duas das quatro vítimas: a criança de cinco anos Rhoam Summer e a professora de 25 anos Meghan Lambert. As famílias das outras duas crianças mortas — de oito e 11 anos — ainda não quiseram que os nomes fossem divulgados, segundo a BBC.

Reações e investigação em curso

O chefe de polícia de Bend, Mike Krantz, elogiou a coragem das pessoas que intervieram e disse que sua ação impediu que a tragédia fosse maior, conforme divulgado pela BBC. A polícia executou um mandado de busca na casa do suspeito e continua investigando a movimentação do jovem, como ele obteve a arma e o motivo do ataque.

A família do homem que atirou disse que ele estava traumatizado; a mãe afirmou à imprensa que o filho ligou e contou que "um homem entrou na escola da minha filha" e que ele havia atirado e matado o suspeito. O President dos EUA, Donald Trump, elogiou o bystander como "um grande herói", segundo a BBC. A governadora de Oregon, Tina Kotek, também reconheceu a ação que evitou mais mortes e comentou o pesado custo emocional para quem interveio.

A BBC é a fonte das informações citadas neste texto. A investigação policial permanece em andamento e autoridades ainda não estabeleceram um motivo claro para o ataque.